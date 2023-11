Novopečeni bračni par: ''Već prvu bračnu noć smo imali seks utroje s jednom od djeveruša''

View this post on Instagram

Dan je tada prvo rekao Kejti da ju želi vidjeti s drugim muškarcem, zbog čega je ona u početku bila u šoku, no to ju je priznanje potaknulo da istraži svoju biseksualnost. Naposljetku, to im je otvorilo vrata za nova i uzbudljiva zajednička iskustva; poput onog prve bračne noći.

Bilo im zabavno

- Odveli smo jednu od mojih djeveruša u našu spavaću sobu. Popili smo piće i završili u krevetu s njom, i bilo je jako zabavno - rekla je Kejti.

- Ona je jedna od mojih najboljih prijateljica pa nije bilo neugodno - dodala je.

- Učiniti to na tako poseban dan jednostavno postane nezaboravno - rekao je Dan.

Ipak, par je, tvrde, prošao dug put dok su oboje prestali osjećati ljubomoru. Prvo je Kejti mislila da će joj biti teško vidjeti svog partnera s drugom ženom, ali zapravo joj je, kaže, ta noć bila sjajno otkriće, piše Večernji.

- Malo ljubomore uvijek ima, ona čini stvari uzbudljivijima - objasnio je Dan, no porodica njegove supruge nije bila toliko otvorena prema njihovim seksualnim iskustvima.

- Moja nas je porodica jako osuđivala, nisu odobravali ono što radimo i zbog toga više ne razgovaramo - rekla je Kejti, dodavši i da njena porodica nije prisustvovala njihovom vjenčanju, a njihove je ljubavne odnose nazvala odvratnima. Ipak, par je upoznao čitavu zajednicu ljudi koji dijele slične interese, poput svingera Kristi (Kristy) i Toma, supružnika koji su im postali prijatelji i ljubavnici

Spavamo svi zajedno

- S njima imamo normalno prijateljstvo kao i sa svima drugima; iako spavamo svi zajedno - objasnio je Tom, koji se, kao i njegova supruga, s drugim parovima viđa i do četiri ili pet puta sedmično.

- Volim dijeliti svog muža - rekla je Kristi.

- Ponosna sam kada vidim da ga druga žena želi koliko i ja - zaključila je, prenosi NY Post.