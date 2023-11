Ljekar otkrio koliko treba da traje prosječan intimni odnos: Moglo bi razočarati mnoge

U istraživanju navodi da 43 posto parova u prosjeku ne vode ljubav duže od dva minuta. Dalje, 23 posto njih ima intimne odnose od tri do sedam minuta, 15 posto od sedam do 15 minuta, a samo 12 posto parova navelo je da seks traje od 15 minuta do nekoliko sati.



Fisč u knjizi piše da su muškarci glavni "krivci" za kratke seksualne odnose zbog preuranjene ejakulacije. Više od 90 posto žena ne može da doživi orgazam u roku od dva minuta zbog čega često ostaju uskraćene za zadovoljstvo.



- Postoje velike varijacije između parova pa tako neki zaista vode ljubav i do sat vremena, ali mnogo je više onih čije su 'strastvene seanse' kratke - napisao je Fisč.

Osim toga, u knjizi naveo je da parovi u projeku vode ljubav dva puta nedeljno. Muškarcima koji ne mogu da odlože orgazam poslije dva minuta niti da ga dožive poslije 40 minuta savjetovao je da se obrate ljekaru.