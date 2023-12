Stiže posljednji retrogradni Merkur ove godine: Četiri znaka očekuju nesporazumi i nevolje

Posljednji retrogradni Merkur ove godine nekima će donijeti samo nevolje. Četiri znaka će se naći na najvećem udaru.



Jarac, Vaga, Ovan i Rak

Od 13. decembra 2023. do 1. januara 2024. Merkur, planeta komunikacije, posljednji put u godini kretat će se retrogradno. Ovaj retrogradni Merkur najviše će utjecati na Jarca, Vagu, Ovna i Raka.

Općenito se misli da retrogradno kretanje označava negativne prizvuke, prema astrologiji. To može dovesti do svega - astrolozi vjeruju da to može rezultirati promjenama u prijateljstvima ili razmiricama, pogrešnom komunikacijom i općim nesporazumima, tjeskobom i glavoboljama te neizvjesnosti oko posla i osobnih projekata.

Posljednji retrogradni Merkur 2023. malo je drugačiji od prethodna dva zbog činjenice da se kreće iz Jarca u Strijelca unatrag. Potaknut će velike misli i pobuditi želju da zaradite priznanje i postignete stvari koje ste oduvijek željeli. No, s druge strane, tjerat će vas da pokleknete, čini vas nemirnim, stvara kašnjenja i koči. To je pomalo osjećaj koji ide protiv srca, što znači da ćete morati pomicati granice kako biste prešli ta ograničenja. Nemojte paničariti, prihvatite promjenu.

Naglašavanje potencijalnih problema u konačnici neće ništa promijeniti pa izbjegavajte dramatiziranje. Održavanje smirenosti ne samo da će pomoći s općim izgledima, već će također osigurati da budete u daleko boljoj poziciji da se nosite sa svim neočekivanim promjenama tokom ovog vremena.

Poradite na komunikaciji

S obzirom na to da planeta Merkur upravlja komunikacijom u svakom obliku, bilo da se radi o pisanju ili govoru, potrudite se posvetiti više pažnje onome što to uključuje, od stvari poput pregovora i poslova do planova putovanja i slanja poruka.

Čuvajte se velikih razgovora

Merkur bi mogao donijeti nesporazume pa razmislite o tome da ''pritisnete pauzu'' u svim većim razgovorima koji će imati dugoročan utjecaj na vas. Gdje god je to moguće, najbolje je sačuvati velike razgovore za vrijeme kad se Merkur vrati u normalu jer će vas to vjerovatno poštedjeti nekih problema.

Budite fleksibilniji

Dajte sebi dopuštenje da stvari ne idu kako ste planirali. Pametno je imati rezervne planove i uzeti u obzir sve nesporazume.

Osvrnite se

Retrogradni Merkur također predstavlja prikladno vrijeme da se osvrnete i razmislite o tome u što ulažete svoje vrijeme i energiju. Možda ste zaokupljeni poslom koji vam oduzima vrijeme za porodicu ili možda zanemarujete omiljeni hobi - ravnoteža je važna u svakom trenutku, ne samo tokom ovog perioda, donosi Atma.