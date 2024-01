Terapeuti kažu da su ovo prvi znakovi da je brak u krizi

Osjećaji među partnerima znaju se promijeniti pa od bliskosti i povezanosti dođu do udaljenosti i usamljenosti. Tome najviše pridonose neriješene svađe.

Bez obzira na to kako se nosili sa situacijom, ako je ne popravite, može doći do krize u braku, piše Your Tango.

Koji su najveći problemi braka u krizi?

Problemi se mogu razlikovati od para do para, ali stručnjaci koji istražuju bračne odnose utvrdili su da određeni problemi mogu stvoriti najveće izazove. Komunikacijski izazovi utječu na gotovo svaki par, ali kada dođe do neriješenih svađa, to parove posebno iscrpljuje. Stalne svađe sprečavaju parove da uđu u srž problema i da se ponovo povežu.

Drugi veliki problemi s kojima se parovi teško snalaze uključuju razlike u tome kako disciplinirati djecu, koliko novca potrošiti ili uštedjeti te kako podijeliti kućne poslove.

Na kraju, ako se brak bori s problemima kao što su ovisnost, poremećaji ličnosti poput narcizma, zlostavljanja i osjećaja napuštenosti ili nesigurnosti, tada će parovima trebati pomoć profesionalnog individualnog terapeuta da bi razvili zdraviji odnos. Problematičan brak obično uzrokuje da se jedan ili oba partnera osjećaju nesigurno, napušteno, zarobljeno i ogorčeno.

Kada se vaši razgovori ili misli svode na razvod ili prevaru - tada je vaš brak definitivno u problemu. Još jedan od znakova krize je da se iznova svađate oko iste stvari, a ništa se ne rješava.

Koji su uzroci bračne krize?

Stručnjak za brak dr. Džon Gotman (John Gottman) kaže da kada se loša komunikacija para povećava, grade se zidovi koji blokiraju povezanost i bliskost, dok negativna interakcija nastavlja eskalirati. Terapeuti navode pet koraka kako prebroditi bračnu krizu.

Usredotočite se na svoje pozitivne osobine

Razmislite o tome kada ste se vi i vaš partner prvi put sreli i razmislite zašto ste odabrali jedno drugo. Zatim se usredotočite na prednosti svoje veze. Koje su prednosti vas kao para, a koje su prednosti vaše veze? Razmislite o tome kako možete upotrijebiti te sposobnosti da prebrodite ovu situaciju.

Fokusirajte se na "mi", a ne na "ja"

Kada se fokusirate na "mi" umjesto na "ja", možete naučiti kako izgraditi siguran i sretan odnos, govori Dr. Stan Tatkin. Ako se fokusirate na "ja", nećete ojačati svoju vezu.

Bavite se jednim problemom

Nemoguće je da se parovi zajedno pozabave svim temama istovremeno. Trebali biste sjesti i napisati na čemu trebate raditi, a zatim odabrati jednu temu kojom ćete se pozabaviti, znajući da ćete se uskoro pozabaviti ostalim temama.

Kada završite s tom temom, tada možete razgovarati o sljedećem problemu ili ćete možda morati pričekati dan ili dva dana da raspravite sljedeći problem.

Znajte gdje ste pogriješili

Opraštanje možda nije uvijek lako, ali da biste napredovali u svojoj vezi, morat ćete biti u stanju oprostiti. Baš kao što ne želite da vaš partner uvijek iznova spominje vaše greške, vaš partner ne želi da vi radite istu stvar. Za ovaj korak će vam možda trebati pomoć bračnog savjetnika.