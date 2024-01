Ove erogene zone su zanemarene: Nemojte da i vama promaknu

Grickanje ušne resice je standardni dio predigre, no sljedeći put kad je krenete grickati, obratite pažnju i na stražnju stranu uha. Koža je u toj zoni izuzetno tanka i vrvi živcima. Možda na prvu ne biste pomislili da taj mali djelić tijela skriva toliki erogeni potencijal, ali uvjerit ćete se u to vrlo brzo. Pokušajte nježno usnama dirati stražnju stranu uha ili prelaziti jezikom preko nje i tijelo vašeg partnera ili partnerice ubrzo će podrhtavati od trnaca ugode.

To i jeste ono što erogene zone čini tako zanimljivim i uzbudljivim: prisiljavaju nas da ih tražimo istražujući partnerovo ili vlastito tijelo. A to traženje onoga što naše tijelo najviše „napaljuje“ i što će nam donijeti najveće seksualno uzbuđenje samo po sebi predstavlja odličnu i vrlo nadražujuću predigru. Dakle, pomaknite se iz dosadnih, standardnih i predvidivih erogenih zona, poput bradavica, klitorisa i slično, i dajte onim zanemarenima pažnju koju zaslužuju, piše Živim.hr.

Svi imamo erogene zone, područja tijela povišene osjetljivosti koja, kad su stimulirana, donose seksualni odgovor. Neke od tih zona su prilično očite, poput genitalija, no postoji i niz drugih područja o kojima vjerovatno niste razmišljali, a trebali biste jer vaš seks s voljenom osobom mogu učiniti mnogo, mnogo uzbudljivijim. Smatra se da postoji otprilike 30 različitih erogenih zona, no one nisu kod svih jednako intenzivne ili osjetljive. Jedna erogena zona može činiti čuda za jednu osobu, dok za nekog drugog može biti „tako-tako”.

Stražnja strana vrata

Stražnja strana vrata obično je skrivena iza kose, te nije izložena ni pogledima ni dodirima. No tih nekoliko centimetara kože od rubne linije kose do početka leđa predstavlja triger za seksualno uzbuđenje koji je nevjerovatno lako aktivirati. U tu svrhu najučinkovitiji je lagan, nježan dodir. Vrlo nježno prstima prelazite po tom dijelu kože gore dolje, a zatim isto ponovite usnicama. Kako partner ne može vidjeti što činite ili pogoditi što ćete sljedeće učiniti, prisutan je i element iznenađenja koji dodatno potencira uzbuđenje.

Vanjski rub vaginalnog otvora

Jeste li uopće ikada čuli za vaginalni rub? To je područje tik do vaginalnog otvora i zapravo je tajna erogena zona. To je potvrdilo i istraživanje koje je 2014. objavljeno u časopisu Journal of Sexual Medicine, a koje je pokazalo da je rub vagine jedan od dijelova tijela koji najintenzivnije reagira na lagani dodir. Prstima ili jezikom dražite upravo to područje želite li partnerici prirediti najuzbudljiviju predigru ikada.

Dlan

I dlan je jedna od zanemarenih erogenih zona, a naročito mekana sredina dlana koja obiluje živčanim završecima. Kad se sljedeći put budete osjećali pohotno, primite u ruke partnerov dlan i vrhom prsta radite kružne pokrete na sredini otvorenog dlana. Počnite u sredini, a zatim se polako pomičite prema vanjskim rubovima. Kad osjetite da se partner dovoljno uzbudio, povedite njegov dlan prema svojim grudima ili vulvi i navedite ga da ih stisne tako da mu dlan bude ispunjen. A zatim uživajte u njegovom uzbuđenju.

Taban

Tabani su najškakljiviji dio tijela, no isti snop živaca koji ga čini tako škakljivim je i razlog zašto je taban skrivena erogena zona. Prema principima refleksologije, na tabanima se nalaze tačke koje odgovaraju različitim područjima tijela i mogu izazvati seksualno uzbuđenje. Na stopalima treba upotrijebiti malo jači pritisak nego na drugim erogenim zonama. Vrhove svih pet prstiju pritisnite o partnerov taban i ponavljajte pulsirajuće pokrete ili, pak, lagano grebite taban noktima. I nježna masaža tabana uljem može biti vrlo senzualna, baš kao i grickanje ili ljubljenje partnerovih nožnih prstiju jedan po jedan, a zatim njihovo grijanje vrućim dahom. To će mu pružiti nevjerovatan užitak i drhtaje uzbuđenja.

Unutrašnja strana zapešća

Zapešće općenito, ali naročito unutrašnja strana zapešća mogu biti vrlo uzbudljiva tačka na tijelu. To je još jedno mjesto na kojem se nalaze brojni živčani završeci. Lagano dodirivanje tog dijela tijela neka bude prvi dio predigre i prva faza intimnosti između vaših tijela. Laganim draškanjem zapešća možete vrlo brzo uzbuditi partnera, a još i brže ako ga pritom gledate ravno u oči.

Vlasište

Kao što svako ko je ikada bio u frizerskom salonu zna, dodir nečije ruke po vlasištu i prolaženje rukom kroz kosu mogu biti nevjerovatno umirujući. Ali istovremeno mogu biti i nadražujući. Poigrajte se s partnerovom kosom i masirajte mu (ili njoj) vlasište ili lagano noktima prelazite po njemu. A zatim posmatrajte kako će se naježiti od ugode.

Iza koljena

Ovo je još jedna zona koju ne diramo često, a koja je bogata živcima. Dodir na tom mjestu je uvijek nešto novo jer nas prijatelji, porodica ili kolege ne diraju tu. Lagano diranje kože u području iza koljena i zatim pomicanje prema gore duž bedara je vrlo uzbudljiva taktika koja partnera neće ostaviti ravnodušnim. Možete pokušati dirati partnera iza koljena dok stoji ispred vas ili ga masirati po tom području, izmjenjujući duboke pritiske i lagane doticaje prstima.