Velikih ljubavi je malo: Zašto u ovom životu ne možemo živjeti sa srodnom dušom

Kada se dogodi onaj pogled u kojem vidimo sve, puno toga je u tom trenutku neizgovoreno.

Ne samo da možda upoznajemo srodnu dušu već unosimo očekivanja gdje je partner naš spasitelj, ali radi ljepote trenutka, taj neizgovoreni otrov polako nagriza i srodne duše te se susreću razgolićene namjere od čega većina bježi jer ne želi vidjeti svoju kreiranu sliku o sebi, umjesto za početak da počnemo voljeti sebe.

Jedan vrhunac

Kroz nekoliko života živimo srodno s nekom osobom i dosegnemo jedan vrhunac, no kada svako pogleda u jyotish kartu i uzme više primjera karta, naići će na jako čudnu situaciju, a to je da ljudi koji su zajedno zapravo imaju kompatibilnost samo do jedne točke, odnosno kompatibilnost se kreće oko 50 do 60 posto u većini slučajeva.

Stoga, vrlo rijetko nailazimo na srodne duše u partnerskom odnosu, a s njima možemo biti u odnosu kroz prijateljske odnose ili kroz osobe s kojima smo živjeli kao brat i sestra. Pitanje koje bi mogli postaviti je zašto ne možemo živjeti u ljubavnom odnosu sa svojom srodnom dušom?

Zato jer smo odnos uzdigli do jedne razine, a sada je potrebno razviti odnose s drugim ljudima koji će nam pomoći da razvijemo druge kvalitete, poput strpljivosti ili emocionalnosti.

Naše prosuđivanje odnosa sa strane je nerealno, nismo svjesni što se događa u tom pogledu i šta se sve susreće, odnosno naše kvalitete razvoja su jedne, dok kod drugih odnosa potpuno druge i zbog toga mi ovaj svijet promatramo subjektivno, ali i nezainteresirano jer ne želimo sagledavati odnose cjelokupno pa nam nisu jasni odnosi u kojima se nalazimo.

Danas se na Zapadu događa upravo spomenuti problem, gdje je na snazi uznapredovala sebičnost gdje uopće nemamo želje upoznavati partnera i kao gotovani očekujemo da se događaju čuda. Naime, mnoge natalne karte imaju kompatibilnost, ali prekida je puno. Pitanje koje nam se postavlja je zašto?

Naime, ljudi ne prihvataju ono što su odlučili riješiti u ovome životu, jer imaju alternativu. S druge strane, nekada im se ne sviđa sadašnji partner, jer su, primjerice, imali srodnu dušu u prošlom životu i sada su jaka sjećanja na tako dobru vezu koju ne mogu pronaći u ovom. Katkada to završava u traženju istospolnog partnera, ali, sve u svemu ljudi ne prihvaćaju zadatke koji im se u ovom životu mogu činiti preteškim.

Nekoliko života

Velikih ljubavi je malo, jer to su ljudi koji su usavršili odnos kroz nekoliko života pa tako i neke koje su sada na putu će izgubiti podršku jednog ili drugog i tu priču će nastaviti u sljedećem. Bilo kako bilo, srodne duše sada su momentalno ovdje s nama, je li je ona u našem prijatelju, sestri, majci ili ocu, ili ste momentalno u odnosu s njom – više je važno koliko se razvijamo u tom pogledu.

Možda u svemu tome, ono što fali ljudima, svakako je doza avanturizma gdje ne bi trebali sve te ljubavne gubitke shvatati tragično već iz njih zahvatati iskustva koja nas čine kvalitetnijim osobama.