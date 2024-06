Tri uvjerenja koja vam mogu uništiti brak

Kao i većina stvari u životu, brak zahtijeva trud. Važno je truditi se oko partnera, biti dosljedan i pokazivati im ljubav.

Trud i rad doista se mogu isplatiti, no određena ponašanja ili fraze mogu u trenutku poništiti sav taj trud, tvrdi savjetnica i terapeutkinja Kerol Freund (Carol).

Upozorila je na tri iznenađujuće laži koje mogu uništiti brak.

Vaša prava ljubav će vas ispuniti

- To je samo jedna od velikih laži koje uništavaju brak, a koje promoviraju reklame, filmovi i lažne ljubavne priče. Ostale ovjekovječene laži uključuju ideju da je vaš partner tu da vas usreći te da će vas uvijek utješiti kada ste tužni i izliječiti vas kada ste povrijeđeni. Nažalost, što više trebate ljubav, to ste više povrijeđeni, a što ste neispunjeniji, to više prihvaćate laž da je posao vašeg partnera da vas održava sretnima - kaže Freund za YourTango.

Tvrdi da ova laž može uništiti brak. Naravno, mnogo više laži može se uvući u brak i uzrokovati štetu. Laži koje govorimo sami sebi, laži koje izgovaramo zbog srama i laži koje skrivaju osnovne izdaje zbog kojih je ponovna izgradnja povjerenja nemoguća.

Posao vašeg partnera je da budete sretni

Najbolje brakove stvaraju dvoje ljudi koji mogu istinski upoznati sebe i jedno drugo, ističe terapeutkinja.

- Stručnjaci za veze došli su do različitih teorija i terapija koje govore da smo prilično dobri u zaljubljivanju u ljude koji nam pomažu iznijeti skrivene boli. Naravno, ne namjerno - pojasnila je.

Dakle, kao što mi svom partneru pomažemo otkriti skrivene rane, tako i oni pomažu nama, no naša sreća nije isključivo samo njihov posao.

Ljubav je savršena i uvijek ćete se osjećati "zaljubljeno"

Prepreke su normalne u svakom odnosu, stoga ne bismo trebali misliti da će naš brak biti savršen.

Dakle, uvjerenje da je ljubav savršena može poremetiti naša očekivanja, što zatim negativno utječe na brak, zaključuje Freund.