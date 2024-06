Pet stvari o vašoj vezi koje će muškarac reći svom prijatelju, a vama nikad

Postoje stvari koje muškarci u odnosu sa ženama nerado priznaju i radije će ih zadržati za sebe, da ne budu pogrešno shvaćeni, ali će ih prijatelju rado reći.

Muškarci obično govore ženama ono što one žele da čuju jer, kad su stvarno iskreni i kažu šta misle, ženama se ponekad ne sviđaju ti odgovori. Često je stvar samo u tome što neke stvari doživljavamo različito, ali to može dovesti do toga da se partner zatvori i da prestane da razgovara s vama o nekim temama. I onda se desi da samo njegovi dobri prijatelji, takođe muškarci, znaju za neke od tih stvari.

Na sajtu 24sata.hr pišu šta ženama muškarci često prešute.

Šta ih muči u seksu

Muškarci vole seks, vole raznolikost. Vole žene koje uživaju u seksu, uživaju u raznolikosti i aktivne su partnerke. Kad počnu da razgovaraju sa ženom o tome, može se dogoditi da ih one pogrešno shvate. Zato će momci s vremenom prekinuti razgovor o tome.

Romantika i zašto je nema

Ako želite da se mazite, nemojte započinjati svađu zbog toga što je ostavio podignutu WC dasku ili zato što nije iznio smeće. Momcima nakon svađe nije do intimnosti. Takođe, nemojte biti ljuti na partnera zato što ne preduzima prvi korak, nego mu jednostavno recite da želite da vas zagrli.

Strast prema stvarima koje vi ne volite

Generalno, kada vam muškarac kažu da ne voli crtane filmove, akcijske filmove, motocikle, sport, Simpsonove, često laže. Te stvari koristi da bi gubio vrijeme jer ga ne opterećuju i ne traže nikakav veliki angažman. Ako postoji nešto pametnije što želite da radite, treba samo pronaći način da mu to predstavite.

Ne sviđa mu se ista zabava kao vama

Ne bi gledao Bridget Jones ni po koju cijenu, ali gleda to samo kako bi vas usrećio. Činjenica je da će muškarci često pristati na neke stvari samo radi mira u kući. Ako to osjetite kod partnera, ne ljutite se, to je lijepo od njega. Iskoristite to vrijeme za druženje ili ga oslobodite obaveze da možete raditi ono što volite u – miru.

Misli da ste ljuti kad želite da razgovarate

Kada mu kažete da želite da razgovarate, često mu šaljete signal da želite da spomenete nešto što vas muči, a to je noćna mora za sve muškarce. Većina njih odmah se osjeti ugroženo i ima potrebu da se brani. Umjesto toga, započnite razgovor bez velikih uvoda i priprema.