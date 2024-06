Muškarac i žena imali odnos u troje s njegovim prijateljem: "Želim da to bude redovno, a ona se srami"

Jedan muškarac se požalio kolumnistici Deidre nakon seksa u troje sa suprugom i bliskim prijateljem. Naime, on bi volio da to postane redovni dio njihovog seksualnog života, ali njegova žena se osjeća posramljeno, piše The Sun.

- U sretnom smo braku pet godina. Kad smo se prvi put sreli u pubu, tamo je bila i moj prijatelj. Oboje smo čavrljali s njom, ali ja sam je osvojio svojim šarmom. Moja žena i ja oduvijek smo imali avanturistički seksualni život. Nedavno smo pričali o seksu u troje. Bila je za to, pa smo zamolili mog prijatelja da nam bude treći seksualni partner. Došao je na nekoliko pića, a zatim je odveo moju ženu na sprat. Skinuo joj je odjeću i poljubili su se dok sam ja gledao - započeo je.

- Kad sam vidio koliki mu je, malo sam se uplašio, ali supruga nam je oboma poklanjala jednaku pažnju. Bilo je sve što sam zamišljao da će biti. Sljedećeg jutra razgovarali smo o tome što se dogodilo. Shvatila je da mora uzeti pilulu za jutro poslije jer sam ja imao vazektomiju, a on nije koristio zaštitu. Volio bih to ponoviti, ali ona baš i nije sigurna u to - nastavio je.

Muškarac tvrdi da se ona brine da će joj se njegov prijatelj svidjeti i kako bi to moglo utjecati na njih. "Također je rekla da ne može dobiti kontracepciju od našeg ljekara opće prakse jer ljekar zna da sam ja imao vazektomiju! Rekla mi je da bi se jako sramila kada bi ljudi saznali da je imala seks s dva muškarca. Kako da je uvjerim - upitao je muškarac Deidre.

Deidre mu je odgovorila da je ne bi ni trebao pokušati uvjeriti, jer ako ona to želi ponoviti, reći će.

- Niko se ne bi trebao osjećati pod pritiskom da učini nešto seksualno za što nije siguran. Objasnila je zašto se osjeća nelagodno, a vi trebate prihvatiti njezine razloge. Šteta je što niste unaprijed razmišljali o kontracepciji. Bilo bi mudro imati siguran seks. Njena zabrinutost da će joj se svidjeti vaš prijatelj je opravdana. Već znate da se ona njemu sviđa. Stvari bi mogle postati vrlo zbrkane u vašoj vezi i vašem prijateljstvu ako ovo postane nešto redovno. Umjesto toga, zamislite ovo kao veliko iskustvo za pamćenje. Razmislite i istražite kako možete imati zadovoljavajuće seksualne avanture bez dovođenja treće osobe - savjetovala je.