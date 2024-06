Vjerujte u sebe: Ne zadržavaj one koji žele otići

Svi smo mi rođeni slobodni. Rođeni da poštujemo sve oblike života. Zato… Ne dopustite da vas dotakne ko hoće, naročito svojom zlobom. Zato…

Ne dajte da vas ponizi svako. I zapamtite da čovjek koji vas voli neće tražiti način na koji će vas povrijediti, već način na koji će vas usrećiti, na koji će vam staviti osmijeh na lice, piše uspesnazena.com.

Nove šanse

Podijeliti radost oko sebe. Svi smo mi različiti, u tome je ljepota i sklad na ovom svijetu. Harmonija mora postojati, mi ljudi kvarimo sve. Harmonija mora postojati i u nama i oko nas, usprkos svim tugama, usprkos svemu. Riječi i djela su odraz onoga što čovjek nosi iznutra.

Šta god nosili u srcu, dobro ili loše, izlazi van i nije teško osjetiti. Samo ono što čovjek nosi u sebi, može i izaći iz njega. Mnogi nisu vrijedni naše suze niti našeg vremena, a mi im ipak dajemo… Dajemo sebe, dajemo nove šanse. Vjerujemo da se dobre stvari ne dobivaju ako se ne borimo. Vjerujemo…

Vjerujemo najčešće pogrešnim ljudima… Ljudima koji lutaju izgubljeni bez smisla i cilja, ne shvatajući što je smisao života. Traže nešto, a sve to je u njima i oko njih. Siromašni ljudi… Siromašni duhom i prazni… Siromašni jer nisu ništa razumjeli… Ljudi koji rade i žive za tamnu stranu života. To je pogrešno. A mi vjerujemo…

Mnogi ljudi su glasni, obećaju brda i doline, dižu buku i onda samo nestanu, a za njima ostane trag dima. Ne zadržavajte ih… Ne zadržavajte one koji žele otići od vas. Ne zadržavajte one koji vas povrjeđuju i unesrećuju. Ne zadržavajte one zbog kojih neki drugi ne mogu doći do vas.

Pogledajte sebe u ogledalu… Pogledajte sebe bez kajanja i osjećaja krivnje. Pogledajte sebe i shvatite da sve ima svoje vrijeme. Vrijeme za sadnju i vrijeme za branje plodova. Sve se događa s razlogom. I uvijek postoji izlaz i rješenje. Uvijek, čak i iz najgorih situacija. Svi imamo svoj put. A put je direktan od glave do srca. Samo treba njegovati taj put, učiti i naći mjeru i granicu u svemu.

Zagrlite svijet

Nemojte se osjećati beskorisno, nemojte misliti da vi nemate što darovati ovom svijetu. Vjerujte u sebe, svoj trud, svoje riječi i djela. Ono što vi možete dati ovom svijetu, možda vama izgleda beskorisno, ali nekome je to dar koji je čekao. Zagrlite svijet oko sebe. Zagrlite sebe!

Budite zahvalni za sve – i za svoje slabosti i mane i za svoje hrabrosti i vrline. Učite i rastite duhovno, to je najvažnije. Čuvajte mir u sebi. Najvažnije je kako vi vidite sebe! Svi smo mi rođeni slobodni.