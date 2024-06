Ljubav i zdravlje: Kako emocionalna povezanost oblikuje naš život?

Važno je zapamtiti da su prekidi dio života. Iako mogu biti veoma bolni, oni nas uče važnim lekcijama o sebi i drugima i pomažu nam u rastu i razvoju. Kako kaže Sigmund Frojd „Nikada nismo tako ranjivi kao kada volimo“. Kada jednom ovo budemo razumjeli i prihvatili lakše ćemo stići do suštine problema u međuljudskim odnosima.

Negativna kritika voljene osobe i konflikt s njom jačaju sumnju u samog sebe i stvaraju osjećanje bespomoćnosti, a to su tipični okidači anksioznosti i depresije. Znamo da veza i prekid veze može biti teško iskustvo, ali uz podršku i brigu o sebi, možemo se izboriti i krenuti dalje.

Medjutim, vrlo često u svom intimnom svijetu to na žalost nismo ili ne možemo biti. Tada kažemo da ljubav ne funkcionira.

Da li je to dobro po nas ili ne, ljubavna veza je postala centralna emocionalna veza u životima najvećeg broja ljudi. Jedan od razloga leži u tome što živimo u socijalnoj izolaciji jer mnogi od nas ne žive u sredinama gdje su nam primarna porodica i prijatelji iz djetinjstva. Sve više sati radimo i tako imamo sve manje prilika da razvijemo i njegujemo bliske odnose.

Ali, kakvo je to zaista osjećanje? Ljubav je složena i duboka emocija koja ima izuzetan utjecaj na naše zdravlje. Bilo da je romantična, porodična ili prijateljska, oblikuje naš emocionalni svijet i doprinosi našem mentalnom blagostanju. Danas je postala suviše važna da ne možemo dozvoliti da je nazivamo tajanstvenom silom izvan naše moći razumijevanja.

Šta je to emocionalno vezivanje? Osjećanje ljubavi je zasnovano na postojanju emocionalnog vezivanja osobe za drugu osobu. Ono je psihološka osnova ljubavi. Na ovaj način se uspostavlja trajan i pozitivan odnos između dvije osobe, čime se između njih unosi konstantnost. To je ono što omogućava ljubav roditelja i djeteta.



Npr. nakon rođenja prvo se majka vezuje za dijete, a zatim nakon šest mjeseci i dijete za majku, tako da nastaje obostrana vezanost-simbioza. Simbiotsko ili infantilno vezivanje (zavisničko), kada tako vezana osoba tačno ili pogrešno vjeruje da ne može samostalno preživjeti bez osobe za koju se vezala, razlikujemo od odraslog ili zrelog (nezavisnog) vezivanja, gdje osoba može da preživi bez osobe za koju se vezala.

Simbiotsko vezivanje je normalno u djetinjstvu i kod nemoćnih odraslih, ali kod zdravih odraslih to je znak zavisničke ljubavi. Upravo tu nastaje problem u funkcioniranju i kvaliteti veza koje odrasli ostvaruju.

Šta se dogodi kada osoba na koju se najviše oslanjamo i od koje u stvari emocionalno zavisimo ne ispuni svoju emocionalnu ulogu?

Ljubav je esencijalna za naše mentalno zdravlje. Naš mozak od partnera „očekuje” da bude sigurna baza, osoba koju koristimo kao emocionalno sidro i sigurnu luku i kojoj se obraćamo kada nam je potrebna pomoć.

Kada partner nije u stanju da zadovolji naše osnovne emocionalne potrebe, osjećamo hroničan nemir i tenziju, koji nas čine osetljivijim na različite bolesti. U ljubavnom odnosu sa osobom koja nam ne pruža sigurnu bazu žrtvujemo ne samo svoju emocionalnu dobrobit, već i tjelesno zdravlje. Kroz podršku, sigurnost i sreću koju donosi, ljubav obogaćuje naše živote i pomaže nam da budemo emocionalno otporniji.

Kreiranje zajedničkih ciljeva

Jedan od najtežih izazova za održavanje odnosa je jak osjećaj vlastitog Ja, dok uspostavljamo i ostajemo u kontaktu sa drugom osobom za koju smo se emocionalno vezali. Pa kažemo da je kvalitetan odnos u kojem postoji Ja self, Ti self i Mi self, odnosno odnos u kojem postoji sloboda i podška za dostizanje ličnih ciljeva, kao i njegovanje i kreiranje zajedničkih ciljeva.

U skladu sa ovim volim reći da je ljubav, zapravo, sloboda u dvoje. Kako bismo to uspjeli potrebno je da razumijemo kako sistem emocionalnog vezivanja funkcioniše, kakvi odnosi nas mogu učiniti sretnim, a koje situacije nam mogu narušiti zdravlje i kvalitetu života.

Ipak, važno je imati realna očekivanja od ljubavnih odnosa i kontinuirano raditi na očuvanju i jačanju veza koje su nam važne. Onda kada to ne možemo sami savjetovanje i psihoterapija nude nam podršku i vođenje koje može pomoći da naučimo funkcionalne i zdrave načine nošenja s tim i drugim životnim izazovima.

(Svake srijede objavljujemo tekstove stručnjaka koji pišu o ljubavi braku, porodici...)