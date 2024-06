Kako da se istopite od ljubavi, a ne od vrućine: Kocke leda, tuš, ventilator...

Kada se osjećate kao da želite da skinete kožu zbog vrućine i jedino zbog čega se osjećate (nešto) bolje je kupanje u moru i hladni tuševi, seks možda nije na vrhuncu liste. Međutim, hoćete li dozvoliti da vam val vrućine oduzme ljubavno zadovoljstvo?



Vrućina može otežati svaki aspekt našeg svakodnevnog života (uključujući seks), ali postoji nekoliko savjeta koji mogu učiniti da se osjećate manje kao da ste u paklu.

Naučno govoreći, kada temperatura raste, raste i libido. Šta nas sve čini seksepilnijim tokom ljetne sezone? Da li je to sunce? Da li je to bezbrižan odmor? Da li je to generalno opušteno raspoloženje? Bez obzira na razlog, seks je uvijek dobar način da provedete večer ili jutro ili popodne.

Međutim, porast temperature može ozbiljno utjecati na seksualni život. Malo znojenja je seksi. Kupanje u znoju, ne. Evo kako se možete rastopiti samo od ljubavi, a ne od vrućine.

Klima-uređaj je vaš najbolji prijatelj

Znamo da su računi za struju izmakli kontroli ovog ljeta, ali da li zaista želite da na svoju listu nevolja dodate "nema seksa"? Sve u životu je stvar prioriteta!

Kao i ventilator

Ukoliko nemate klimu i niste u mogućnosti da je nabavite, recite "da" blagom povjetarcu ventilatora? Ako čak uložite u plafonski ventilator, stvari mogu postati "vruće" koliko želite, a da se pritom ne znojite.

Sa zatvorenim kapcima

Sa sjenkom koju u prostoru stvaraju zatvoreni kapci, postižete ultimativno 2 u 1 iskustvo. Čuvate sunčevu toplotu i stvarate romantičniju atmosferu, uz slabo osvjetljenje.

Kocke leda

Kocke leda nisu samo za vaše omiljene koktele. Možete ih koristiti i za seksualne igre.

Seks na vrućini i bez bliskih kontakata

Misionarska poza je ona koju vjerovatno ne želite da isprobate trenutno. Umjesto toga, izaberite poze koje zahtijevaju što je moguće manje kontakta sa tijelom. Seks je već kardio vježba. Ne treba vam dodatna toplota.

Seks na vrućini s uključenim frižiderom

Mašina za pranje veša nije jedini uređaj koji može pomoći vašim orgazmima. Kombinacija znoja tijela i hladnog vazduha koji izlazi iz frižidera je zapravo super erotska. A onda možete samo posegnuti za hladnim pivom. Nije loše.

Smanjite otkucaje srca

Da biste izbjegli toplotni udar, pokušajte da broj otkucaja srca bude što manji. Preferirajte sporiji i senzualniji seks. Previše je vruće da biste isprobali vratolomije nalik Cirque du Soleil.

Seks pod tušem može biti zabavan (za promjenu)

Seks pod tušem je komplikovan i neprijatan. Rijetko izaziva orgazam i često dovodi do nesreća. Ali, ljeto je i mogućnosti su prilično ograničene. Seks pod tušem je bolji nego nikakav seks.

Vrući seks: Prihvatite haos

Na kraju dana, morate se samo nasmijati i pomiriti se sa idejom: Ljeto je, a ljeto znači znoj. Prihvatite to. Zimi ćete se žaliti da je hladno.