Šta više boli, fizička ili emocionalna prevara: Odgovorio bračni terapeut

Varanje je štetno, tačka. Varanje znači da postoji tajna, neka vrsta dvostrukog života. Međutim, ako pitate bračnog terapeuta Teda Krigera, koji je radio sa hiljadama parova koji su se suočili s nevjerstvom, šta više boli, fizička ili emocionalna prevara, njegov odgovor je jasan i nedvosmislen.

Emocionalna prevara više boli. I to mnogo više. Fizička prevara je također bolna. Ali kada žena vjeruje da muškarac gaji duboka osjećanja prema drugoj ženi, to je još dublje boli.

Većina žena radi na emocionalnoj vezi sa svojim partnerom. To je temelj njihove ljubavi i života, a ne fizička veza. Intimna veza proizilazi direktno iz emocionalne veze.

- Vidio sam žene da reaguju bolno, ali ne tako bolno kada čuju riječi: "Nisam imao osjećanja prema toj ženi, to je bila čista požuda" - piše bračni terapeut Ted Kriger na portalu yourtango.com.

On objašnjava šta je razorno za većinu žena, pa navodi primer:

"Upravo sam završio sa nekoliko intenzivnih sesija sa jednim parom. Bili su spremni na razvod. Tokom posljednje tri i po godine razvio je dubok odnos sa svojom sekretaricom. Nije bilo intimnog kontakta. Žena je bila skrhana. Sa sekretaricom je razgovarao o ličnim pitanjima, uključujući i brak.

Zajedno su se smijali i ona je uživala u njegovom društvu", pa onda opisuje drugi slučaj: "Imam još jedan par sa kojim se viđam gdje je čovjek imao vezu za jednu noć (dva puta) sa ženama koje je upoznao na internetu. Žena je bila ljuta i zgrožena. I jedna i druga su teške bračne situacije. Međutim, dok je druga žena bila ljuta i izgubila malo poštovanja prema svom mužu, prva žena se osjećala emocionalno slomljenom."

Dva primjera

Terapeut to objašnjava na sljedeći način. Ženin hormonalni sistem je mnogo osjetljiviji na to koliko se ona osjeća povezano sa svojim partnerom. Kod prvog para žena se više ne osjeća emotivno povezano s partnerom. To može dovesti do značajne depresije i anksioznosti jer ovaj osjećaj nepovezanosti i beznačajnosti može smanjiti važne hormone kao što su oksitocin i estrogen.

U drugom primjeru, muž se ponašao intimno i imao je problema sa zavisnošću od filmova za odrasle, pa je ženi bilo lakše da problem ne doživi kao svoj.