Ispovijest vjerenice hladnokrvnog ubice: On je divan čovjek koji voli mene i kćerku

Korisnica Tik Toka koja često snima nove perike, spremanje za izlazak, vrijeme koje provodi sa kćerkom i priče o svojim ljubavnim vezama, podijelila je svoju ljubavnu priču.

Izdao ga prijatelj

Naime, Ket (Cat) je svog vjerenika Lejzija (Lazy), kojeg naziva Lijepi Riki, upoznala kada su imali 13 godina. Kako prepričava, još tada su se sviđali jedno drugom. Lejzija je put odveo u sirotište, iz kojeg je otišao u starateljsku porodicu. Bili su u kontaktu još nekoliko godina, a onda je svako krenuo svojim putem.



Kako kaže, imao je ponudu da profesionalno igra fudbal, ali je njegova sudbina otišla u drugom smjeru. Vrijeme je provodio zarađujući za porodicu, ali i družeći se sa sumnjivim ljudima iz kraja. Jednom prilikom na žurki, Lejzi je upucao dva čovjeka, usmrtivši jednog i zadajući teške povrede drugom. Kako dalje prepričava Ket, ona vjeruje da ga je "prijatelj izdao i namjestio mu ubistvo".

Spreman na sve

Lejzi je osuđen na doživotnu kaznu plus 35 godina za nanošenje težih povreda drugom čovjeku. No, nakon što je osuđen, uspio je da preko Facebooka stupi u kontakt sa Ket, kada ju je pronašao na mrežama. Ket je bila oduševljena time i shvatila da su oni "suđeni jedno drugom" i da ju je on "oduvijek volio".

Kako piše "Mirror.co.uk", počeli su da se zabavljaju i ubrzo vjerili. Na svom "Tiktoku" često snima pozive sa njim i kako jedno drugom iskazuju ljubav. Iako je on osuđen na doživotnu kaznu, ona pominje da čvrsto vjeruje da će izaći iz zatvora i "konačno biti sa njom i njenom kćerkom", jer se zakon promijenio i ukinuo doživotnu kaznu.

- On je osoba koja je spremna na sve za svoje najbliže. On je tako divan. Rekao mi je da će ostariti i umrijeti u zatvoru i to vam govori dovoljno o tome koliko se on ne plaši svoje sudbine, kakva god da je. Hrabar je, a ja ga ubjeđujem da će pravda i njega pogledati, jer ga je drug izdao - navodi ona u jednom snimku.

Svađalački odgovara

Što se njene male kćerke tiče, Ket ne smatra da je ikakav problem to što se zabavlja sa ubicom. Ona navodi da on stalno pita za nju i da je to još jedan "dokaz" koliko on brine.

Kada pojedini korisnici ove mreže pokušavaju da je "upoznaju" sa realnošću u komentarima, Ket se ne da. Na komentare koji osuđuju njenu vezu svađalački odgovara i brani svog zatvorenika.

- Mnogi navode da me iskorištava zbog para. To nema smisla, jer on meni šalje novac. Također mi govore da mu ja nisam jedina, ali ja znam da jesam. On je moja ljubav iz djetinjstva - rekla je u emisiji "Ljubav ne sudi".

Na veliko iznenađenje, ispod njenih videa se nalaze i komentari koji su puni podrške za Ket i koji hvale nju, njenu vezu i njeno majčinstvo.