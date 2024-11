Kako se horoskopski znakovi ponašaju u vezi: Ovnovi temperamentni, Blizanci dvostruki problem

U nastavku pogledajte šta možete očekivati i kako da se nosite sa određenim horoskopskim znakovima i njihovim potencijalnim lošim osobinama u ljubavnim vezama.

Ovan

Poznato je da su Ovnovi temperamentni, a još su poznatiji po napadima bijesa kada nešto ne uspijevaju. Njihova dramatična i emocionalna priroda dovodi do toga da imaju dječije, impulsivne reakcije - osobina koja nije pogodna za zrele veze.

Bik

Bikovi su lako zaljubljuju u nove ljude, što znači da mogu biti veliki zavodnici. Nisu pretjerano romantični. Ako se osjećate dovoljno sigurno da vašeg partnera odlikuje zavodljiva energija, krenite punom brzinom naprijed.

Blizanci

Poznato je da su Blizanci dvostruki problem, a šta drugo i očekivati od njih? Njihova romantična crvena zastava predstavlja nestalan i nepredvidljiv način, što može značiti nedosljednost u njihovom raspoloženju i donošenju odluka. Dok u jednom trenutku osjećate ljubav, već u slijedećem, mogu da vas tretiraju kao da ne postojite.

Rak

Rakovi imaju tendenciju da pretjeruju u iskazivanju ljubavi, ali postoje i trenuci u kojima se ponašaju sumnjivo ili tajnovito. Ovo ponašanje može štetiti partneru na početku veze sa Rakom. U većini slučajeva žele da izbjegnu sukobe ili diskusije o određenim situacijama koje ne razumiju najbolje.

Lav

Gotovo uvijek možete računati da će Lav iznijeti stare argumente tokom svađe ako je njihov ego na bilo koji način povrijeđen. Ovaj prijateljski znak oprosti, ali rijetko kada zaboravlja. Preći preko drame može biti teško, naročito kada izlazite sa ovim znakom.

Djevica

Ako vam Djevica kaže da je "ok", znajte da je to jarko crvena zastava. Ovaj nejasan odgovor može ukazivati na to da njihove emocije ključaju i ključaju ispod površine, spremne da eksplodiraju. A kada se to dogodi, pazite se! Djevice uvijek vole da kontrolišu svoje emocije, što njihove ispade čini još smrtonosnijim.

Vaga

Dijeliti svoj život sa drugom osobom i uvijek imati društvo može biti lijepo, ali i to može biti problem. Pošto su Vage obično u vezama potpuno predate, one nikada nemaju vremena da razmišljaju svojom glavom, donose sopstvene odluke ili se povežu sa svojim individualnim potrebama. Često su previše fokusirani na to da ugode ljudima i da budu prijatni da bi zaista radili na sebi.

Škorpija

Kada se Škorpije osejćaju zapostavljeno i nevažno za partnera sa kojim je u vezi, ljubomora u njima ključa. Ukoliko vjeruju da ih partner maltretira ili se poigrava sa njima, ljubomora doživljava svoj vrhunac. Kada su gurnuti do ivice, eksplozivnom temperamentu Škorpije zaista nećete željeti da prisustvujete.

Strijelac

Strah od vezivanja za jednu osobu može natjerati Strijelca da se ponaša drugačije i stvori neizvjesnost u pogledu budućnosti veze. Ne ignorišite misteriozne SMS-ove koje dobijaju od nesačuvanih brojeva posle ponoći, njihovu zaboravnost ili poruke na koje vam ne odgovori satima.

Jarac

Vaš Jarac može biti super lojalan, ali ponekad može biti vaš najveći konkurent. Ovo u početku može biti zbunjujuće - na kraju krajeva, kako neko koga volite može da se takmiči sa vama? Ali, nažalost, to može biti istina. Pazite na znakove pored puta koji bi se mogli manifestovati u nešto zlonamjernije, poput lažnih tračeva koji se o vama šire vašim najboljim prijateljima.

Vodolija

Igranje na hladno je vibracija koja je Vodoliji prilično prijatna. Oni su poput vjetra, hladni i odvojeni kilometrima od romantike zbog čega njihovi partneri imaju osjećaj da se udaljavaju. Veoma je teško pročitati i razumjeti šta misle. Ukoliko pokušate, znajte da bespotrebno vršite pritisak na vezu u pokušaju da shvatite njihova osećanja.

Ribe

Dobro poznata stvar u vezi Riba jeste da mogu vam lako ući pod kožu, i to prebrzo. Iako je dobro biti u opojnoj fazi ljubavi, uvijek je preporučljivo usporiti i bolje upoznati nekoga prije nego što se potpuno predate. Znate koliko puta isprobate cipele koje želite da kupite kako biste bili sigurni? Isto važi i za upoznavanje Riba.