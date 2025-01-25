Mjesec u kom ste rođeni govori kakvi ste u ljubavi: Ko teško održava emotivne veze, a ko ima puno sreće

Da li ste nekada primjetili sličnost među ljudima, njihovom ponašanju i osobinama, pa i navikama u ljubavi, a da se pododudaraju sa mjesecom u kojem su rođeni? Osim prema horoskopu, ljudi često "kategoriziraju" druge i na osnovu mjeseca njihovog rođenja i osobina koje taj mjesec prati.

Postoje neke zajedničke osobine koje prate ljude rođene u određenom mjesecu, a "Style craze" je popisao neke osnovne karatkeristike koje su vezane za ljubav.

Januar

Ako ste rođeni u prvom mjesecu u godini, izuzetno ste harizmatični i ljudi vas privlače. Uvijek ćete imati partnera po svom izboru. Dosta ste romantični u duši i kada pronađete pravu osobu, ne ustežete se da joj pokažete koliko vam znači.

Vaš prioritet je da vaš partner bude sretan. Imate nevjerovatnu sposobnost da očuvate mir kod kuće. Idealan ste ljubavnik.

Februar

Rođeni u ovom mjesecu imaju za cilj da pronađu srodnu dušu. Odnosi su vam uvijek na prvom mjestu. Ipak, morate da radite na tome da budete nezavisni, jer se jako vezujete za osobu sa kojom ste.

Imate dar da budete privlačni, što privlači ljude k vama. Uvjerite se da ste mudro izabrali partnera, jer ćete inače biti povrijeđeni.

Mart

Osobe rođene u proljeće su izuzetno popularne, ali teško održavaju emotivne veze. Posvećujete svoju pažnju svima i zbog toga vam je teško da se fokusirate samo na jednu osobu. Brzo izaberete "onog pravog" za sebe, ali se isto tako brzo odljubite.

Rođeni u martu moraju da se odluče da ostanu u dugoj vezi. Zapamtite, morate kontrolirati taj impuls.

April

Podrazumijeva se da ste zapovjednički nastrojeni i tvrdoglavi, a to ima tendenciju da u velikoj mjeri odbije potencijalnog partnera. Izuzetno ste harizmatični i lako privlačite suprotan pol.

Ono na čemu zaista treba da radite je da kontrolišete emocije. Ipak, razveselite se, jer kada ste zaljubljeni, obasipate partnera sa puno ljubavi.

Maj

Veliki ste poštovalac institucije braka, pa ste vjerni i brižni prema osobi koju volite. Na početku tražite partnera koji je spreman da uloži u dugoročnu vezu.

Uživate u obasipanju partnera ljubavlju, a najveći prioritet je da ga usrećite. Budući da ste društveni, uvijek imate izbor kada je u pitanju odabir prave osobe.

Juni

Ako ste rođeni u junu, veliki ste romantičar, ali u sebi imate i jaku crtu ljubomore. Da biste imali sretnu vezu, morate kontrolisati ljubomorne napade.

Morate da naučite da napustite bolna iskustva koja ste imali u prošlosti, inače bi mogla da utiču na budućnost. Ljubazni ste i stalno nastojite da obasipate partneta ljubavlju i privrženošću. Veliki ste ljubavnik.

Juli

Nema sumnje da volite partnera i brinete o njemu, ali vaša cinična strana otežava vam da izrazite ljubav u potpunosti. U srcu znate da ćete otići do mjeseca i nazad da odbranite osobu koja vam je važna.

Pošto ste generalno srectni sami, morate uložiti dvostruki napor da zadržite partnera svojih snova.

August

Brak shvatate ozbiljno, pa ne podstičete baš neobavezne veze. Kao i rođeni u junu, i vi imate ovu crtu ljubomore u sebi, ali znate kako da je uravnotežite sa svojim pogledom prema partneru.

U partneru vidite ono najbolje, zanemarujući njihove mane i nedostatke. Ovo je odličan kvalitet koji imate, što vas čini izuzetno poželjnim.

Septembar

Budući da ste po prirodi druželjubivi, nije vam teško da pronađete idealnog partnera. Ali kada se jednom posvetite nekome, skloni ste da se zatvorite.

Izuzetno ste tajnoviti i to partneru ne daje šansu da vam se približi. Kada to prevaziđete, postajete osjetljivi i brižni. Otvorite se!

Oktobar

Kao partner ste izuzetno odani, ali možete biti ljubomorni. Morate držati pod kontrolom želju da vodite računa dok ste u vezi, inače nikada nećete biti sretni u ljubavi.

Imate tendenciju da se lako povrijedite, pa morate imati otvoren um. Najvjerovatnije je da partner nije imao namjeru da vas povrijedi jer vas jako voli, zato morate spustiti loptu.

Novembar

Pošto ste introvertni, kako vrijeme odmiče, sve vam je teže da pronađete idealnog partnera. Volite da ste sami i da radite stvari sami. Izuzetno ste emotivni i ljudima je teško da shvate vaša raspoloženja koja se stalno mijenjaju.

Morate kontrolisati ove stvari ako želite da pronađete ljubav. Da biste olakšali stvari, potražite nekoga ko razumije vašu potrebu za prostorom i ko će vam ga dati.

Decembar

Rođeni u decembru imaju sjajan lični život. Ljudi ih prirodno privlače, a kada je ljubav u pitanju, jako su sretni. Kada uđete u vezu, vi ste oličenje lojalnosti.

Vaša bolja polovina vas doživljava kao poštenu osobu, ali morate se pobrinuti da ih natjerate da shvate da imate svoj krug prijatelja, kako ne bi bili previše ljubomorni.