Psiholog upozorava: Zašto bi broj razvoda uskoro mogao naglo porasti

Stres sve teže ostaje izvan kuće – ulazi u dom, u komunikaciju, u tišinu. Iako bi partneri trebali biti podrška jedno drugome u teškim periodima, stvarnost često izgleda drugačije: nerazumijevanje, emocionalno udaljavanje i nakupljene frustracije postaju svakodnevica.

Upravo zbog toga, upozorava psiholog Mark Traver (Travers), uskoro bismo mogli svjedočiti porastu broja razvoda.

- Ključno je prepoznati kako financijski stres djeluje na emocionalno stanje - prema studijama, parovi pogođeni financijskim teškoćama često pokazuju simptome depresije, emocionalno se povlače i sve manje podržavaju jedno drugo. Čak i bez namjere, partneri mogu postati hladniji, razdražljiviji i osjetljiviji. Taj emocionalni jaz često ostane neizgovoren, što dodatno otežava već narušenu povezanost i potiče udaljavanje - objasnio je.

Novac nije uzrok

Zanimljivo je da sama finansijska nesigurnost, prema riječima stručnjaka, nije nužno razlog prekida. Presudno je kako se parovi nose sa stresom koji ona donosi.

- Istraživanja pokazuju da osjećaj zajedništva i zajedničko donošenje financijskih odluka mogu ublažiti negativne posljedice. Parovi koji zajedno planiraju budžet, otvoreno razgovaraju o troškovima i postavljaju ciljeve češće ostaju emocionalno povezani, čak i kad je novac ograničen. Ono što čini razliku nije stanje na računu, već način na koji se partneri nose sa stresom i problemima - ističe psiholog.

Potrebna je komunikacija

Za neke parove, kriza može biti prilika da ojačaju vezu i postanu još bliskiji. No, za mnoge će upravo ovo razdoblje razotkriti već postojeće pukotine. Ako stres ostane neprepoznat, ako se o njemu ne razgovara, a svakodnevne obaveze postanu još jedno bojno polje – veza se lako pretvara u izvor boli, umjesto sigurnosti.

- U tom kontekstu, nije teško razumjeti zašto bi broj razvoda uskoro mogao porasti – ne zbog manjka ljubavi, već zbog sveprisutnog pritiska koji ne ostavlja puno prostora za bliskost i razumijevanje - zaključuje Traver.