Saturn ulazi u Ribe: Vrijeme je da se suočite sa sobom

Saturn, planet discipline, odgovornosti i karmičkih lekcija, ulazi u znak Ribe u petak, 13. juna 2025. Ovaj važan astrološki tranzit traje sve do početka 2028. godine i donosi razdoblje koje će mnogi pamtiti kao vrijeme unutarnjeg rada, iscjeljenja i suočavanja s onim što se dugo potiskivalo.

Šta znači Saturn u Ribama?

Ribe su posljednji znak zodijaka – simbol završetka, duboke empatije, snova, duhovnosti, ali i zbunjenosti. Kada Saturn, koji predstavlja strukturu i granice, uđe u ovo apstraktno i emocionalno okruženje, poziva vas da:

> naučite postaviti zdrave emocionalne granice

> prestajete bježati u iluzije i suočimo se s istinom

> prepoznate gdje se žrtvujete iz krivnje, a gdje iz stvarne odgovornosti

> pronađete stabilnost u nestabilnom – u vjeri, intuiciji i unutrašnjem miru

Saturn u Ribama traži ozbiljan pristup temama koje su često nevidljive – mentalno zdravlje, duhovnost, kreativnost i emocionalna istina.

Kome će ovaj tranzit najviše uticati?

Vodeni znakovi (Rak, Škorpija, Ribe):

Bićete posebno osjetljivi na ovaj tranzit. Povući ćete se u sebe, tražiti iscjeljenje i osjetiti snažan poriv za duhovnim rastom. Vrijeme je da zaliječite stare rane i konačno otpustite ono što vas opterećuje.

Zemljani znakovi (Bik, Djevica, Jarac):

Dobijate priliku da balansirate između materijalnog i duhovnog. Saturn vas potiče da u svoje ciljeve uključite i emocionalnu stabilnost. Vrijeme je da struktura i osjećaji pronađu zajednički jezik.

Zračni i Vatreni znakovi (Blizanci, Vaga, Vodolija; Ovan, Lav, Strijelac):

Za vas ovaj period može biti izazovan jer zahtijeva usporavanje i introspekciju. Ali ako se odvažite pogledati unutar sebe – otkrićete snagu u tišini i refleksiji.

Kako prepoznati Saturnove lekcije u Ribama?

Ribe ne traže jasne odgovore, već dubinsko osjećanje. Saturn ovdje kaže: vrijeme je da postanete odgovoran za ono što osjećate.

To znači:

> Suočiti se s potisnutim emocijama

> Napraviti prostor za tišinu i refleksiju

> Ne tražiti instant rješenja, nego se posvetiti procesu

> Pustiti ono što ne možete kontrolisati

Kako najbolje iskoristiti ovaj period?

> Vodite dnevnik snova, emocija i unutrašnjih uvida

> Uvedite dnevnu praksu tišine ili meditacije

> Radite na granicama – ko vas iscrpljuje, kome dajete previše?

> Izražavajte se kreativno – umjetnost, pisanje, muzika mogu biti lijek

> Pružajte suosjećanje, ali ne na vlastitu štetu