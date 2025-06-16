Generacija X proglašena najgorim nanama i djedovima

Pripadnici generacije X – oni rođeni između 1965. i 1980. godine – posljednjih godina sve češće su meta kritika kada je riječ o njihovoj ulozi u životima unučadi. Tema se ponovno aktualizirala nakon viralnog TikTok videa u kojem su opisani kao grozni nane i djedovi jer, navodno, ne žele pomagati svojim odraslim sinovima i kćerima u odgoju djece.

Uslijedile su stotine komentara i priznanja, uglavnom od milenijalaca, koji su podijelili vlastita razočaranja: zašto se, pitaju se mnogi, današnje bake i djedovi sve manje žele uključiti u svakodnevni život svojih unuka?

Zanemarivanje se nastavlja

U jednom od najgledanijih videa, Kajli Mjuz (Kylie Muse) iskreno govori kako je osjećala emocionalnu udaljenost svojih roditelja iz generacije X.

- Čini se da je zanemarivanje u nekom obliku česta tema kod roditelja iz generacije X. I umjesto da iskoriste priliku da s dolaskom unuka poprave odnos sa svojom djecom i budu im podrška u možda najtežem razdoblju života, oni se još više povuku. Sve to u ime pretjeranog individualizma i ponosa - istaknula je.

Za mnoge mlade roditelje to znači manjak podrške upravo kad im je najpotrebnija – u zahtjevnim prvim godinama roditeljstva.