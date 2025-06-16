Generacija X proglašena najgorim nanama i djedovima

Pripadnici generacije X – oni rođeni između 1965. i 1980. godine – posljednjih godina sve češće su meta kritika kada je riječ o njihovoj ulozi u životima unučadi. Tema se ponovno aktualizirala nakon viralnog TikTok videa u kojem su opisani kao grozni nane i djedovi jer, navodno, ne žele pomagati svojim odraslim sinovima i kćerima u odgoju djece.
Uslijedile su stotine komentara i priznanja, uglavnom od milenijalaca, koji su podijelili vlastita razočaranja: zašto se, pitaju se mnogi, današnje bake i djedovi sve manje žele uključiti u svakodnevni život svojih unuka?
Zanemarivanje se nastavlja
U jednom od najgledanijih videa, Kajli Mjuz (Kylie Muse) iskreno govori kako je osjećala emocionalnu udaljenost svojih roditelja iz generacije X.
- Čini se da je zanemarivanje u nekom obliku česta tema kod roditelja iz generacije X. I umjesto da iskoriste priliku da s dolaskom unuka poprave odnos sa svojom djecom i budu im podrška u možda najtežem razdoblju života, oni se još više povuku. Sve to u ime pretjeranog individualizma i ponosa - istaknula je.
Za mnoge mlade roditelje to znači manjak podrške upravo kad im je najpotrebnija – u zahtjevnim prvim godinama roditeljstva.
"Mi nismo imali izbora"
S druge strane, generacija X nije ostala tiha. Mnogi su počeli javno odgovarati, naglašavajući da su razlozi njihove pasivnosti puno dublji i složeniji nego što ih mlađe generacije shvataju.
- Odrasli smo u drugo vrijeme, nerealno je očekivati da budemo najbolji nane i djedovi. Kao neko iz generacije X, mogu reći da biti neovisan od malih nogu nije nešto čime se treba hvaliti. To samo znači da je kapitalizam bio toliko nemilosrdan da su naši roditelji morali zanemariti vlastitu djecu kako bi preživjeli. I mi smo onda morali ostavljati vlastitu djecu da se snalaze sama, samo da bismo mogli zaraditi dovoljno da preživimo - piše Džon S. Blejk (John S. Blake), pripadnik te generacije.
Težak kontekst – još teža očekivanja
Jedna starija milenijalka pokušala je smiriti tenzije objašnjenjem mlađima:
- Generacija X i stariji milenijalci prošli su kroz puno više od pandemije. Preživjeli smo epidemiju cracka, AIDS-a... I to je bilo zastrašujuće - rekla je jedna žena iz generacije X.
U videima i komentarima često se spominje i izraz "djeca s ključem oko vrata" – opis za djecu koja su samostalno provodila vrijeme kod kuće dok su roditelji radili, ponekad i cijele dane.
- Mene su, kao i mnoge iz moje generacije, odgajali baby boomeri. I većinu nas nisu odgajali bake i djedovi. Mi smo bili 'djeca s ključem oko vrata', čuvali bismo mlađu braću i sestre sa 7 ili 9 godina - objašnjava druga žena.
Nane i djedovi – da, ali ne dadilje
Ključni argument generacije X je jasan: žele biti prisutni u životima svojih unuka, ali ne žele ponovno odgajati djecu. Postoji razlika između uključenosti i stalne dostupnosti za čuvanje.
Tvrde da vole svoju djecu i unuke, ali da sada žele uživati u slobodi koju u mladosti nisu imali. Mnogi naglašavaju da nisu protiv pomaganja – već protiv očekivanja da budu besplatna radna snaga.