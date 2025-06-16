Generacija Z mijenja pravila igre: Ne žele hijerarhiju, traže smisao

Dolaskom generacije Z (rođeni između 1997. i 2012. godine) mijenja se pogled na karijeru, uspjeh i ulogu lidera. Dok su prethodne generacije težile uspinjanju korporativnim ljestvama, sve više mladih danas ne vidi menadžerske pozicije kao cilj kojem vrijedi težiti.

Manje ambicije prema upravljačkim pozicijama

Prema istraživanju kompanije Deloitte, samo 6% pripadnika generacije Z i milenijalaca (rođenih od 1981. do 1996.godine) kao karijerni cilj navodi dolazak do vrha korporativne strukture. Slično potvrđuje i izvještaj firme Robert Walters iz 2024. godine – više od 57% mladih zaposlenika ne želi postati menadžeri.

Profesor strategije Karl Mor (Moore) s McGill univerziteta smatra da ovaj trend otvara važno pitanje: Šta danas znači biti lider i žele li mladi uopće preuzeti tu ulogu?

- Svijet je poludio i u takvome svijetu neka stara pravila jednostavno više ne vrijede - kaže Mor.

Problem star koliko i menadžment

Gizel Kovari (Giselle Kovary), stručnjakinja za generacijske razlike iz firme Optimus SBR, naglašava da oklijevanje prema vođenju timova nije specifično samo za generaciju Z. I ranije su poslodavci izražavali zabrinutost jer mladi nisu pokazivali interes za napredovanje.

- Sjećam se da su mi još prije mnogo godina klijenti govorili: zabrinuti smo za naše mlade. Tada su to bili mlađi pripadnici generacije X (rođeni od 1965. do 1980. godine) ili milenijalci. Govorili su da ih ne mogu privući, ne znaju kako ih zadržati, a kad ih i zaposle, nisu sigurni žele li ti ljudi uopšte napredovati - kaže Kovary.

Nova očekivanja: smisao, stabilnost i mentalno zdravlje

Za razliku od prethodnih generacija, generacija Z ima jasnije prioritete. Deloitte ih naziva "sveto trojstvo": smislen posao, mentalna dobrobit i finansijska sigurnost.

Mnogi smatraju da menadžerske funkcije donose prevelik stres uz premalo nagrada. Za razliku od baby boomera (rođeni od 1946. to 1964. godine), kojima su materijalna dobra bila pokazatelj uspjeha, današnjim mladima važnije je da posao ima smisla i da doprinosi zajednici.

Mor navodi da su studenti sve svjesniji klimatskih promjena, društvenih nepravdi i ekonomskih neizvjesnosti. Čak 62% pripadnika generacije Z izjavilo je da su zabrinuti zbog klimatske krize i žele da poslodavci djeluju u skladu s tim vrijednostima.

Nepovjerenje prema klasičnom liderstvu

Mladi često odbijaju preuzeti liderske uloge jer ih povezuju s negativnim iskustvima: neprofesionalnim liderima, nepoštivanjem privatnog života i nedostatkom podrške. Deloitteovi podaci pokazuju da mnogi radnici smatraju da njihovi nadređeni ne ispunjavaju ni osnovna očekivanja – ne nude smjernice, niti inspiraciju.

Zato generacija Z od lidera očekuje nešto drugo: mentorstvo, podršku, autentičnost i poštivanje granica između posla i privatnog života.

Vrijeme je za novu definiciju liderstva

Ako žele uključiti mlade u vođenje, organizacije moraju redefinirati šta znači biti lider. Kovari predlaže da se fokus premjesti sa hijerarhijskog napredovanja na horizontalni razvoj vještina i uloga.

"Moramo ljudima jasno objasniti šta znači biti lider. U nekim organizacijama to može značiti uključivanje u društvene aspekte posla ili rad u odborima - pojašnjava Kovari.

Obrnuto mentorstvo kao most između generacija

Jedno od rješenja koje se sve više spominje je obrnuto mentorstvo – kada mladi uče starije kolege kako razmišljaju nove generacije. Mor smatra da je uključivanje mladih u strateške odluke prvi korak u razvijanju lidera budućnosti.

- Treba im ponuditi priliku da sudjeluju u strategiji, da se pita za njihovo mišljenje. To su prvi koraci ka razvoju liderskih vještina - upozorava Kovari.

Zaključak je jasan: ako žele zadržati mlade talente, kompanije moraju napustiti staru sliku lidera i ponuditi novu – onu u kojoj se uspjeh ne mjeri titulom, već vrijednostima i doprinosom društvu.