Ako se nikad ne svađate s partnerom, to bi vas trebalo brinuti

Iako mnogi misle da je izbjegavanje sukoba znak savršene harmonije među partnerima, psiholozi upozoravaju da to može biti “red flag”. Je li vaša veza zaista zdrava ako se nikad ne svađate s partnerom? Možda, zapravo, potiskujete osjećaje, što dugoročno može naštetiti vezi.

Zašto je važno svađati se s partnerom?

Svaka zdrava veza prolazi kroz nesuglasice. Ključ nije u izbjegavanju sukoba, već u načinu kako ih rješavate. Postoji bitna razlika između svađe i konstruktivnog rješavanja problema. Parovi koji nikad ne ulaze ni u kakav sukob mogli bi, zapravo, potiskivati svoje stvarne potrebe, što može dovesti do nezadovoljstva.

Kada nedostatak sukoba može biti problem?

U početku veze prirodno je izbjegavati svađe, ali ako se ni nakon godina zajedničkog života nikad ne suočavate s problemima, možda postoji dublji uzrok. Psihoterapeuti objašnjavaju da se neki parovi boje sukoba zbog prethodnih loših iskustava, poput toksičnih odnosa ili porodičnih trauma. Također, strah od napuštanja može dovesti do ugađanja partneru nauštrb vlastitih potreba.

Ako vam smeta partnerovo stalno korištenje telefona tokom večere, ali to nikad ne kažete kako biste izbjegli sukob, dugoročno možete osjećati nezadovoljstvo. Ignoriranje vlastitih osjećaja može rezultirati nakupljanjem frustracija i pasivno-agresivnim ponašanjem.

Kako prepoznati problem i riješiti ga?

Ako se nikad ne svađate s partnerom, postavite sebi sljedeća pitanja:

• Suzdržavam li se da ne bih narušio/la mir?

• Bojim li se da bi sukob mogao uništiti vezu?

• Osjećam li nezadovoljstvo, ali ne znam kako ga izraziti?

Ako su odgovori potvrdni, vrijeme je za poboljšanje komunikacije. Evo nekoliko savjeta kako zdravo rješavati nesuglasice:

• Koristite “ja” izjave – umjesto optuživanja, recite kako se osjećate. Naprimjer: “Osjećam se loše kad se dogovorimo, a kasniš”.

• Normalizirajte isprike – ne radi se o pobjeđivanju, već o razumijevanju partnera.

• Uzmite pauzu ako je potrebno – bolje je smiriti se prije nego što rasprava eskalira u veći problem.

Nikad se ne svađate s partnerom? Iako to može zvučati kao idealan odnos, psiholozi upozoravaju da potiskivanje osjećaja može dovesti do dugoročnog nezadovoljstva. Umjesto izbjegavanja sukoba, usredotočite se na zdravo rješavanje nesuglasica – to je ključ za sretnu i ispunjenu vezu.