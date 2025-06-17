Riječ koja ima samo 3 slova, a uništila je stotine veza i brakova

Snaga veze nije u savršenom balansu između davanja i primanja, već u spremnosti da se ponekad da više – iz ljubavi, iz razumijevanja, iz želje za povezivanjem.

Na prvi pogled, ideja pravde zvuči kao nešto ispravno, čak i plemenito. Uostalom, šta može biti razumnije od želje da stvari budu pravedne?

Međutim, nakon 34 godine iskustva i više od 42.000 kliničkih sati savjetovanja klijenata, Jeffrey Bernstein, psiholog i autor sedam knjiga, može reći sljedeće: „Riječ FER je često tiha, ali snažna prijetnja zdravim vezama“.

- Molim vas, saslušajte me. Problem nije u samoj pravdi, već u tome kako je doživljavamo – kruto, subjektivno i kroz prizmu vlastitih očekivanja. Kažemo: "Želim da bude pravedno", ali ono što zapravo mislimo je: "Želim ono što mislim da zaslužujem". To je zamka pravde - dodaje on.

Pravednost je moćna mentalna prečica (heuristika) koju koristimo da brzo procijenimo šta je dobro, a šta loše, ko daje dovoljno, a ko premalo.

Intuitivna je, emocionalna i djeluje u trenutku. Ali kao i sve heuristike, sklona je i greškama.

Studije pokazuju da osjećaji nepravde izazivaju snažne emocionalne reakcije, uključujući ljutnju, anksioznost i potrebu za kažnjavanjem. Ali važno je shvatiti: ono što smatramo pravednim nije objektivno. To zavisi od naših ličnih percepcija - koliko ulažemo i koliko mislimo da drugi dobijaju zauzvrat.

"I to vidim svugdje: u roditeljstvu, u vezama, na radnom mjestu, u porodičnim poslovima. Zanimljivo je da 'to nije fer!' jedna je od najčešćih fraza koje izgovaraju emocionalno reaktivna djeca“, kaže dr Bernstein.

Rijetko razmatramo sve stvari koje ne vidimo: neizrečeni napor, mentalni napor, drugačije životne okolnosti ili jednostavno - drugačiji stil izražavanja zabrinutosti.

Umjesto da računate, pokušajte se zapitati:

- Da li ovo funkcioniše za oboje?

- Da li cijenimo ono što svaka osoba donosi u vezu?

- Jesu li moja očekivanja jasna – ili ih samo tiho zbrajam?

Problem nije u pravednosti. Problem je u vezanosti za nju. Kada "ono što je pravedno" postane važnije od povezanosti, komunikacije i saosjećanja, ta potreba postaje tihi otrov za vezu.Život nije matematička jednačina – a veze nisu knjigovodstvo.

Snaga veze nije u savršenoj ravnoteži između davanja i primanja, već u spremnosti da se ponekad da više – iz ljubavi, iz razumijevanja, iz želje za povezivanjem.