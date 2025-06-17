Horoskop: Koja iskušenja vam zvijezde spremaju do kraja ove sedmice?

Ovan

Posao: Nadređeni bi vas mogli zatrpati brojnim zahtjevima i papirologijom. Budite strpljivi i fleksibilni.

Ljubav: Slobodni, moguć je iznenadni povratak stare simpatije u vaš emotivni prostor, a to će vas jako obradovati.

Zdravlje: Ojačajte imunitet.

Bik

Posao: Morate biti maksimalno fokusirani na trenutni posao i obaveze kako vam nešto ne bi nedostajalo.

Ljubav: Ako ste slobodni, izađite, družite se, a možete se aktivirati i putem društvenih mreža. Sigurno ima novih dragih ljudi.

Zdravlje: Vrlo dobro.

Blizanci

Posao: Blizance očekuje maksimalan angažman. Morate definirati neke stvari, pregledati sporazume, ugovore, papirologiju i završiti sa starim obavezama.

Ljubav: Ova sedmica je povoljna za zajedničke akcije o pitanju sređivanja životnog prostora ili dobrog provoda u kućnoj atmosferi.

Zdravlje: Mogući problemi s dišnim putevima.

Rak

Posao: Vrlo je važno ne žuriti i ne raditi više stvari u isto vrijeme kako ne bi došlo do velikih grešaka i propusta, posebno u papirologiji.

Ljubav: Na vama je da preuzmete inicijativu i iznenadite osobu koja vam je već neko vrijeme simpatija.

Zdravlje: Bez ozbiljnih upozorenja.

Lav

Posao: Iako zbog brojnih komplikacija ne ide sve kako ste zamislili, forsiranjem svojih stavova nećete ništa postići. Budite strpljivi.

Ljubav: Osnovano ili ne, voljena osoba bi mogla pokazivati znakove ljubomore. Rješavajte probleme na vrijeme.

Zdravlje: Mogući problemi s probavnim traktom.

Djevica

Posao: Djevice bi se s mogućim novim poslovnim izazovima trebale uhvatiti sa što manje iritacije i uz pomoć ili savjet osobe od povjerenja pokušati pronaći najbolje rješenje.

Ljubav: Ne ustručavajte se iskreno pokazati svoje emocije, pogotovo ako uživate u punoj pažnji i razumijevanju voljene osobe.

Zdravlje: Ojačajte imunitet, dovoljno se odmarajte.

Vaga

Posao: Budite oprezni kada je riječ o poslovima, ne vjerujte previše onima koji su laki na obećanjima. Provjerite sve informacije iz više izvora.

Ljubav: Više vremena posvetite druženjima i izlascima, jer se u tim segmentima krije potencijal za snažnu i stabilnu ljubavnu priču.

Zdravlje: Čuvajte se prehlade.

Škorpija

Posao: Problem će vam predstavljati komunikacija sa saradnicima, kolegama i nadređenima. Nećete se moći razumjeti, što može izazvati nervozu i povećanu napetost

Ljubav: Glavni razlozi mogućih promjena raspoloženja najvjerovatnije se nalaze u nesporazumima i verbalnim iskricama u komunikaciji s voljenom osobom.

Zdravlje: Mogući problemi s urogenitalnim traktom.

Strijelac

Posao: Obratite pažnju na greške i propuste koje je kasnije teško ispraviti. Ako je potrebno, zatražite pomoć od ovlaštene osobe.

Ljubav: Koliko god vaša nova simpatija bila privlačna i koliko god željeli da se bolje upoznate, moguće su samo kočnice.

Zdravlje: Nema značajnih upozorenja.

Jarac

Posao: Ne opterećujte se jer za to nema potrebe, dovoljno ste organizirani da sve završite, a kolege će vam sigurno priskočiti u pomoć.

Ljubav: Promjenjivo raspoloženje i odsutnost pratit će vas na ljubavnom planu, bit ćete u nekom svom svijetu, okupirani vlastitim mislima.

Zdravlje: Vrlo dobro.

Vodolija

Posao: Komunikacija sa saradnicima i nadređenima može biti malo napetija.

Ljubav: Pokušajte što više slobodnih trenutaka provoditi zajedno, ugađajte jedno drugome, uživajte u malim stvarima, jer one život znače.

Zdravlje: Mogući problemi s dišnim putevima.

Ribe

Posao: Sve ćete morati sami, jer vam tuđa pomoć može donijeti samo greške i kašnjenja.

Ljubav: Pojava osobe iz vaše ljubavne prošlosti mogla bi vas jednostavno iznenaditi i zaintrigirati. Ako ste spremni na iskušenje, onda hrabro naprijed.

Zdravlje: Pad imuniteta, mogući problemi s dišnim putevima.