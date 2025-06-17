Horoskop: Koja iskušenja vam zvijezde spremaju do kraja ove sedmice?

Ovan
Posao: Nadređeni bi vas mogli zatrpati brojnim zahtjevima i papirologijom. Budite strpljivi i fleksibilni.
Ljubav: Slobodni, moguć je iznenadni povratak stare simpatije u vaš emotivni prostor, a to će vas jako obradovati.
Zdravlje: Ojačajte imunitet.
Bik
Posao: Morate biti maksimalno fokusirani na trenutni posao i obaveze kako vam nešto ne bi nedostajalo.
Ljubav: Ako ste slobodni, izađite, družite se, a možete se aktivirati i putem društvenih mreža. Sigurno ima novih dragih ljudi.
Zdravlje: Vrlo dobro.
Blizanci
Posao: Blizance očekuje maksimalan angažman. Morate definirati neke stvari, pregledati sporazume, ugovore, papirologiju i završiti sa starim obavezama.
Ljubav: Ova sedmica je povoljna za zajedničke akcije o pitanju sređivanja životnog prostora ili dobrog provoda u kućnoj atmosferi.
Zdravlje: Mogući problemi s dišnim putevima.
Rak
Posao: Vrlo je važno ne žuriti i ne raditi više stvari u isto vrijeme kako ne bi došlo do velikih grešaka i propusta, posebno u papirologiji.
Ljubav: Na vama je da preuzmete inicijativu i iznenadite osobu koja vam je već neko vrijeme simpatija.
Zdravlje: Bez ozbiljnih upozorenja.
Lav
Posao: Iako zbog brojnih komplikacija ne ide sve kako ste zamislili, forsiranjem svojih stavova nećete ništa postići. Budite strpljivi.
Ljubav: Osnovano ili ne, voljena osoba bi mogla pokazivati znakove ljubomore. Rješavajte probleme na vrijeme.
Zdravlje: Mogući problemi s probavnim traktom.
Djevica
Posao: Djevice bi se s mogućim novim poslovnim izazovima trebale uhvatiti sa što manje iritacije i uz pomoć ili savjet osobe od povjerenja pokušati pronaći najbolje rješenje.
Ljubav: Ne ustručavajte se iskreno pokazati svoje emocije, pogotovo ako uživate u punoj pažnji i razumijevanju voljene osobe.
Zdravlje: Ojačajte imunitet, dovoljno se odmarajte.
Vaga
Posao: Budite oprezni kada je riječ o poslovima, ne vjerujte previše onima koji su laki na obećanjima. Provjerite sve informacije iz više izvora.
Ljubav: Više vremena posvetite druženjima i izlascima, jer se u tim segmentima krije potencijal za snažnu i stabilnu ljubavnu priču.
Zdravlje: Čuvajte se prehlade.
Škorpija
Posao: Problem će vam predstavljati komunikacija sa saradnicima, kolegama i nadređenima. Nećete se moći razumjeti, što može izazvati nervozu i povećanu napetost
Ljubav: Glavni razlozi mogućih promjena raspoloženja najvjerovatnije se nalaze u nesporazumima i verbalnim iskricama u komunikaciji s voljenom osobom.
Zdravlje: Mogući problemi s urogenitalnim traktom.
Strijelac
Posao: Obratite pažnju na greške i propuste koje je kasnije teško ispraviti. Ako je potrebno, zatražite pomoć od ovlaštene osobe.
Ljubav: Koliko god vaša nova simpatija bila privlačna i koliko god željeli da se bolje upoznate, moguće su samo kočnice.
Zdravlje: Nema značajnih upozorenja.
Jarac
Posao: Ne opterećujte se jer za to nema potrebe, dovoljno ste organizirani da sve završite, a kolege će vam sigurno priskočiti u pomoć.
Ljubav: Promjenjivo raspoloženje i odsutnost pratit će vas na ljubavnom planu, bit ćete u nekom svom svijetu, okupirani vlastitim mislima.
Zdravlje: Vrlo dobro.
Vodolija
Posao: Komunikacija sa saradnicima i nadređenima može biti malo napetija.
Ljubav: Pokušajte što više slobodnih trenutaka provoditi zajedno, ugađajte jedno drugome, uživajte u malim stvarima, jer one život znače.
Zdravlje: Mogući problemi s dišnim putevima.
Ribe
Posao: Sve ćete morati sami, jer vam tuđa pomoć može donijeti samo greške i kašnjenja.
Ljubav: Pojava osobe iz vaše ljubavne prošlosti mogla bi vas jednostavno iznenaditi i zaintrigirati. Ako ste spremni na iskušenje, onda hrabro naprijed.
Zdravlje: Pad imuniteta, mogući problemi s dišnim putevima.