Zašto se brakovi češće razvode kad imaju kćerku?

Godinama se među roditeljima provlači ideja da je teže odgajati kćerke nego sinove. Ali, može li spol djeteta zaista imati uticaj na stabilnost braka?

Američka istraživanja povezivala su rođenje kćerke s većom vjerovatnoćom razvoda, što je izazvalo brojne polemike.

No, najnovija naučna otkrića donose jedno sasvim drugačije, čak moćno objašnjenje: nije problem u djevojčicama – nego u okolnostima u kojima dolaze na svijet.

Kćerke ne razaraju brak – one ga prežive

Novo istraživanje sa Univerziteta Duke, koje su vodili ekonomista Amar Hamudi (Hamoudi) i kolegica Džena Noblz (Jenna Nobles), pokazuje da su ženski embriji otporniji od muških – posebno kada je trudnoća izložena stresu.

- Mnogi su tvrdili da djevojčice štete stabilnosti braka. Mi kažemo: Ne tako brzo - kaže Hamudi.

Drugim riječima – ako brak već puca, veća je vjerovatnoća da će trudnica iznijeti i roditi djevojčicu, jer su one biološki spremnije da prežive emocionalno napete ili stresne trudnoće.

Muški embriji, nasuprot tome, osjetljiviji su na takve uslove i češće ne prežive trudnoću u disfunkcionalnom okruženju.

Djevojčice su rođene borkinje

I ovo nije jedini dokaz njihove otpornosti. Druga istraživanja već godinama pokazuju da:

- ženska novorođenčad ima veću šansu za preživljavanje u neonatalnom periodu

- brže se oporavljaju od komplikacija

- otpornije su na infekcije i druge zdravstvene izazove

Zato, kada neko kaže da djevojčice donose "probleme", možda je vrijeme da se preokrene ta priča:

Dakle, cure su snažnije nego što mislite. Ovo istraživanje mijenja perspektivu: kćerke nisu uzrok kraja braka, nego pokazatelj loših odnosa braka i prije nego što su one došle na svijet.