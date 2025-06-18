Ovo je razlog zašto "medeni mjesec" ima dublje značenje nego što mislite

Izraz "medeni mjesec" danas najčešće označava prvi mjesec braka, period kada mladenci uživaju u zajedničkom vremenu i odmaraju se od organizacije svadbe.

Međutim, porijeklo ovog naziva je zanimljivo i vraća nas u drevna vremena.

Porijeklo izraza "medeni mjesec"

Izraz "medeni mjesec" potiče iz engleskog jezika, odnosno sa frazom "honeymoon". Ovaj termin je nastao iz običaja da mladenci tokom prvog mjeseca braka piju medeni napitak, tzv. medovinu.

Medovina je bila vrlo popularno piće u drevnim kulturama, napravljeno od fermentiranog meda i vode.

Vjerovalo se da ovaj slatki, medeni napitak jača ljubav i donosi sreću mladencima, pa je cijeli taj prvi mjesec bio ispunjen "slatkoćom" – zbog meda, ali i zbog sreće koju donosi novo bračno stanje. Također, u nekim kulturama, naročito u Evropi, mjesec nakon vjenčanja se smatrao najplodnijim i najvažnijim za rađanje potomaka, a med je simbol plodnosti i zdravlja.

Još jedna teorija vezuje naziv "medeni mjesec" za to da su ljudi u prošlosti u prvim danima braka mjerili vrijeme prema lunarnim ciklusima, odnosno mjesecima, pa je prvi mjesec braka bio posebno važan.

Kako se "medeni mjesec" koristi danas?

Danas se pod "medenim mjesecom" podrazumijeva putovanje ili odmor mladog bračnog para neposredno nakon vjenčanja.

To je vrijeme kada par može da se opusti, uživa u zajedničkom društvu i započne zajednički život bez briga i stresa, prenosi B92.