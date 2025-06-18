Adisa Tufo za "Avaz" o pogledima mladih na veze i brak: Strast bez granica, emocije pod maskom

Mladi u Bosni i Hercegovini, između 18 i 30 godina, danas imaju drugačiji pogled na ljubav, brak i veze nego prethodne generacije. U vremenu brzih promjena i digitalne komunikacije, oni sve više cijene slobodu, lični razvoj i emotivnu povezanost, te mijenjaju tradicionalne vrijednosti koje su nekada bile temelj ovih odnosa. Psihoterapeutkinja, Adisa Tufo za portal "Avaza" otkrila je na koji način savremeni izazovi utiču na mlade i kako oni danas gledaju na ljubav i veze.

Adisa Tufo: Prava ljubav ne događa se preko noći . Instagram Adisa Tufo: Prava ljubav ne događa se preko noći . Instagram

Brze veze U savremenom svijetu brzih veza i digitalnih iluzija, način na koji mladi razlikuju iskrenu ljubav od prolazne zaljubljenosti, u razgovoru za portal "Avaza" otkriva psihoterapeutkinja Adisa Tufo. - Prava ljubav ne događa se preko noći i nije uvijek romantična kao u klišeima. U svijetu brzih promjena i društvenih mreža, lako je pomiješati duboku povezanost s prolaznim uzbuđenjem. Pravu ljubav prepoznaju po osjećaju sigurnosti i mogućnosti da budu svoji bez maski. Zaljubljenost brzo prođe, dok ljubav ostaje i jača kroz zajedničke izazove, što nije lako, ali je vrijedno - kazala nam je. Mladi danas teško grade trajne veze jer su navikli na instant odnose i zamjenjive emocije, jer žive u kulturi instant zadovoljstva, gdje se i emocije i partneri posmatraju kao lako zamjenjivi, dok istinska ljubav zahtijeva vrijeme, trud i prisutnost. - Jedan od najvećih izazova danas je što mladi često nisu naučeni da grade odnose koji traju. Sve mora biti "odmah i sada". Okruženi smo porukama da je sve zamjenjivo – i partneri i emocije, a zdrav odnos zahtijeva vrijeme, trud i prisutnost. Komunikacija je ključna – ne ona "instant" preko poruka, nego iskren razgovor, aktivno slušanje, spremnost da se razumije i ono što nije uvijek lako čuti.

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Emotivna zaštita Mladi danas žive rastrgani između želje za stabilnom vezom i realnosti koja ih često gura u površne odnose – život „u trenutku“ postaje način da se zaštite od emotivnih razočaranja. - Mislim da su mladi danas podijeljeni – mnogi i dalje žele stabilnost, porodicu, partnera s kojim će graditi život. Življenje u trenutku i za trenutak, odnosno površni odnosi, postali su neka vrsta emocionalne zaštite od razočaranja. Ipak, vjerujem da potreba za pripadanjem, bliskošću i istinskom povezanošću nije nestala – samo što sada mladi češće tragaju za njom kroz drugačije oblike odnosa. Balans između porodičnih očekivanja i ličnih želja jedan je od najvećih izazova za mlade, koji često osjećaju pritisak okoline – rješenje je graditi vlastiti put s poštovanjem prema tradiciji, ali i s jasno postavljenim granicama koje čuvaju autentičnost. - Moj savjet je – graditi svoj put s poštovanjem prema roditeljima i tradiciji, ali uz jasno postavljene lične granice. Balans nije kompromis koji boli, već sklad koji omogućava da budete vjerni sebi, a da istovremeno njegujete odnose s porodicom. Ljubav prema sebi i drugima počinje kada prestanemo živjeti prema tuđim obrascima.

Adisa Tufo: Komunikacija je ključna . Instagram Adisa Tufo: Komunikacija je ključna . Instagram