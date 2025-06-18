Ako ovako pokušavate pobijediti u svađi, možda zapravo gubite osobu koju volite

Svađe su sastavni dio svake veze. Nesuglasice su prirodne, a čak mogu biti i korisne – ako su vođene s poštovanjem i željom za razumijevanjem. Ali, iako svi vole biti u pravu, upravo tu često počinje problem.

Naime, prava opasnost ne dolazi kad jedno od vas povisi ton, zalupi vratima ili izgovori nešto što će kasnije požaliti. Prava opasnost dolazi prije toga – u onom nevidljivom trenutku kada prestajete biti tim i počinjete se boriti jedno protiv drugog.

Prema riječima bračne i porodične terapeutkinje Šeril Groskopf (Cheryl), to je trenutak kada vaš nervni sistem prestaje tražiti povezanost i prebacuje se u način samozaštite. To može biti suptilno: pogled u stranu, ravnodušan izraz lica. Iza toga se krije misao: "Ovdje se više ne osjećam sigurno."

A osjećaj nesigurnosti u vezi ne mora značiti fizičku opasnost. Češće znači: "Ne osjećam se viđeno. Ne osjećam se poštovano. Ne vjerujem da mogu biti ranjiv/a bez da me povrijediš."

Kad prestanete slušati, a počnete reagovati

U tom trenutku, objašnjava Groskopf, empatija se gasi. Razgovor više nije pokušaj da riješite problem – već borba za vlastiti osjećaj sigurnosti i kontrole. Kad oba partnera upadnu u taj zaštitni režim, više ne komuniciraju, samo se brane.

- Razgovor možda još traje, ali povezanosti više nema. To je trenutak kada većina parova zapravo gubi svađu - samo to ne shvate odmah - rekla je Groskopf.

Ako vam je tijelo u stanju "bori se ili bježi", vaše sposobnosti za logičko razmišljanje, slušanje i izražavanje empatije su drastično smanjene. Možda ste dokazali svoju poentu – ali ste izgubili nešto mnogo važnije: povjerenje partnera.

Tijelo zna prije nego um

Zato je važno prepoznati kada je trenutak za pauzu. Tjelesni signali su često prvi pokazatelji: zamagljen um, ubrzan puls, osjećaj bespomoćnosti. Ako u sebi osjetite poriv da "samo još jednom objasnite – ovaj put glasnije ili jasnije", to je znak da treba stati.

Drugi znakovi da ste prešli granicu korisne rasprave:

- Jedan partner govori, drugi gleda kroz njega

- Svađa se vrti u krug, bez rješenja

- Više ne znate ni oko čega ste počeli – samo da boli

Pauza ne znači bježanje od problema. Naprotiv – to je znak zrelosti. Važno je jasno je komunicirati: "Trebam 20 minuta da se smirim, ali želim da nastavimo ovaj razgovor kad budemo spremni."

Pobjeda koja boli

Ako vam je cilj da pobijedite u svađi – možda ste već izgubili. Jer veze ne opstaju zahvaljujući onima koji uvijek imaju zadnju, već onima koji znaju kada stati, kada poslušati, i kada izabrati "mi" umjesto "ja".

- Imala sam parove u terapiji gdje je jedan partner pobijedio, dokazao da je u pravu – ali izgubio nešto daleko važnije: partnerovo povjerenje, osjećaj sigurnosti ili volju da se nastavi truditi - kazala je Groskopf.

Kad se sukob pretvori u nadmetanje, već ste se udaljili. Zdrava veza ne traži pobjednike i gubitnike – već timske igrače.