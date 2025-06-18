Prava cijena svađe nije poraz, već izgubljena povezanost

Svađe su neizbježan dio svake veze – ali ono što često zaboravljamo jeste da se stvarni "gubitak" ne događa kada jedan partner popusti, nego kada prestanemo djelovati kao tim.

Prema terapeutkinji "Cheryl Groskopf", pravi trenutak gubitka nastupa kada se partneri emocionalno povuku i počnu reagirati iz obrambenog, a ne povezivačkog načina.

Tada razgovor prestaje biti pokušaj rješenja, a postaje borba za samoodržanje. Tijelo šalje signale da nešto nije u redu – ubrzano srce, napetost, hladni ton – a empatija nestaje.