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USTRAJNOST

Prava cijena svađe nije poraz, već izgubljena povezanost

U zdravoj vezi ne pobjeđuju pojedinci, pobjeđuje tim

U ljubavi se ne broje pobjede, već zagrljaji koji ostaju. Platforma X

S. B.

18.6.2025

Svađe su neizbježan dio svake veze – ali ono što često zaboravljamo jeste da se stvarni "gubitak" ne događa kada jedan partner popusti, nego kada prestanemo djelovati kao tim.

Prema terapeutkinji "Cheryl Groskopf", pravi trenutak gubitka nastupa kada se partneri emocionalno povuku i počnu reagirati iz obrambenog, a ne povezivačkog načina.

Tada razgovor prestaje biti pokušaj rješenja, a postaje borba za samoodržanje. Tijelo šalje signale da nešto nije u redu – ubrzano srce, napetost, hladni ton – a empatija nestaje. 

Gubimo ne kad nismo u pravu, nego kad povrijedimo povezanost i povjerenje. Zato je ključno znati kada treba stati, uzeti pauzu, i osvijestiti da "pobjeda" u svađi ne vrijedi ako je cijena partnerova sigurnost, ljubav i osjećaj prihvaćenosti. U zdravoj vezi ne pobjeđuju pojedinci – pobjeđuje tim.

# VEZE
# SVAĐA
# LJUBAV
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