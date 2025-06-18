Mars u Djevici donosi priliku za uspjeh: Ovi horoskopski znakovi imaju najveću šansu da zablistaju

Mars, planet energije, inicijative i akcije, ušao je 17. juna u znak Djevice – i tu ostaje do 7. avgusta. Ovaj astrološki tranzit donosi manje impulzivnosti, a više preciznosti, reda i usmjerenosti prema ciljevima. Idealno je vrijeme za pokretanje novih projekata, uspostavljanje zdravih rutina i jačanje finansijske stabilnosti. Posebno će profitirati tri znaka – svaki na svoj način.

Ovan (21. mart – 19. april)

Kao znak kojim vlada Mars, Ovan uvijek osjeti njegovu energiju najintenzivnije. No sada, s Marsom u zemljanom i racionalnom znaku Djevice, Ovnovi dobijaju priliku da svoju vatrenu energiju usmjere mnogo pametnije. Nema više naglih odluka – sada se sve planira, testira i vodi prema konkretnim rezultatima.

Idealno je vrijeme da pokrenu dodatni posao, usavrše radne navike ili konačno realizuju ideju koju dugo odlažu. Kratkoročni projekti koji zahtijevaju organizaciju, kao što su freelance poslovi, online prodaja ili pomoć u logistici, mogu im donijeti i zaradu i lično ispunjenje.

Mars im sada daje ono što im često nedostaje – dosljednost i strpljenje.

Lav (23. jul – 22. avgust)

Za Lavove počinje period u kojem se kreativnost i harizma trebaju pretočiti u konkretan prihod. Mars u Djevici od njih traži manje poziranja, a više rada – ali to ne znači manje sjaja. Naprotiv, Lavovi koji ozbiljno pristupe dodatnim projektima, mogli bi napraviti značajan iskorak.

Savršen trenutak je da krenu s edukacijama, online kursevima, kreativnim radionicama ili razvojem digitalnih proizvoda. Ako imaju talenat – sada ga treba pretočiti u proizvod ili uslugu s tržišnom vrijednošću.

Praktičnost je ključ – a Lav koji to usvoji, može zablistati stabilnije nego ikad.

Djevica (23. avgust – 22. septembar)

Kad se Mars nalazi upravo u vašem znaku, nebo vam daje dodatnu snagu, hrabrost i jasnoću. Djevice osjećaju nalet motivacije da stvari konačno pokrenu i – što je još važnije – završe.

Sada je idealno vrijeme da pokrenete vlastiti mali biznis, dodatni izvor prihoda ili unaprijedite organizaciju u postojećem poslu. Sve što zahtijeva analizu, planiranje i preciznost – vaše su jake strane koje sada dolaze do izražaja.

Mars vam daje samopouzdanje da izađete iz rutine i testirate ono što ste do sada samo zamišljali. Ako nešto započnete sada, velika je vjerovatnoća da će vam već na jesen donijeti stabilnu zaradu.