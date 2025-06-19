Najbolje i najgore cvijeće za vjenčani buket: Pazite koje birate

Stiže ljeto, a ljetni vikendi rezervirani su za vjenčanja. Ako ste mladenka koja će ovog ljeta izreći sudobnosno "da", onda je jedan od detalja o kojem vodite brigu i vjenčani buket - bidermajer. Zato vam donosimo mali vodič o najboljem (i najgorem) cvijeću za vjenčane bukete, pa pazite koje birate.

Božuri

Božuri su idealan odabir za junsko vjenčanje. Popularni su zbog velikih, pahuljastih cvjetova koji su često u pastelnim nijansama, a koji simboliziraju sreću i prosperitet.

Napomena: Božuri se brzo troše na velikoj vrućini, baš zato su idealni za vjenčanja u rano ljeto.

Ruže

Ruže su dostupne tokom cijele godine, ali ljeti su posebno mirisne. Njihova velika prednost je što su ruže klasik, a uz to otporne na toplinu i dostupne u svim bojama.

Tkođer, ruže će se uklopiti u bukete raznih stilova, od onih vintage do modernih.

Dalije

Sezona divnih dalija traje od juna do septembra. Njihove prednosti su veliki izbor boja i oblika te snažna struktura. Dalije također dobro podnose više temperature, a buketu daju razigran izgled.

Lavanda

Osim ljepote, lavanda buketima donosi i opuštajući miris, a osim kao dodatak buketu, odlična je i za dekoracije stolova.

Suncokret

Ako želite živahan buket, rustikalnog izgleda, onda ćete za ljetno vjenčanje odabrati suncokret, cvijet koji simbolizira sreću, optimizam i odanost.

Frezije

Ovo je cvijet slatkastog, nježnog mirisa koji će obogatiti cijeli buket, a za ljetna vjenčanja je idealan jer dobro podnosi vrućinu.

Zelenilo i dodaci

U ljetne bukete možete dodati i:

Eukaliptus – daje osvježavajući izgled i aromatičnost.

Maslinove grančice – doprinosi mediteranskom štihu.

Bršljan, asparagus ili ruscus – zbog teksture i volumena.

Koje cvijeće izbjegavati u bidermajeru?

Iako svako cvijeće može biti dio bidermajera ako za vas ima posebno značenje, neke vrste je ipak bolje izbjeći. Na popisu su:

Tulipani (naročito obični vrtni tulipani)

Zašto izbjegavati: Tulipani su vrlo osjetljivi na toplinu, brzo se savijaju i gube oblik.

Alternativa mogu biti papagaj tulipani ili ranunkule za sličan efekt, ali veću izdržljivost.

Ljiljani

Zašto izbjegavati: Ljiljani imaju izuzetno jak miris koji može izazvati glavobolju ili alergijsku reakciju.

Još jedna zamjerka je ta da pelud s tučaka lako ostavlja mrlje na haljini.

Savjet: Ako se ipak odlučite za ljiljane, obavezno je odstraniti tučke kako se na vašoj vjenčanici ne bi pojavile mrlje, a vi završili u suzama.

Hortenzije (u ekstremnoj vrućini)

Zašto izbjegavati: Hortenzije brzo venu bez vode, što je izazovno za bukete koji moraju trajati satima. Latice hortenzija se povijaju i gube svježinu već nakon 1–2 sata na suncu.

Rješenje: Koristite ih samo ako će buket biti u vodi do samog trenutka korištenja. Kombinirajte ih s otpornijim cvijećem (npr. ružama, eustomama, dalijama), kako bi imale vizuelnu ravnotežu čak i ako malo povenu.

Orhideje (neke vrste)

Zašto izbjegavati: Phalaenopsis je elegantna, ali druge vrste poput Cattleya ili Dendrobium brzo venu bez pravilne hidratacije. Također, skupe su i delikatne, pa zahtijevaju pažljivo rukovanje i nisu idealne za dugotrajno nošenje.

Gardenije

Zašto izbjegavati: Vrlo su mirisne, ali ekstremno krhke. Njihove latice se lako oštećuju čak i dodirom.

Zbog ulja u cvijetu, mogu ostaviti mrlje na tkanini.

Ključni savjeti za ljetne bukete

Hidratacija je ključna. Buket čuvajte u vodi što je duže moguće prije ceremonije. Isto vrijedi i za ostatak dana - kada je to god moguće, buket neka bude u vodi.

I hladnoća je saveznik buketa. Kada je to moguće, držite ga u hladu.

Izbjegavajte preosjetljivo cvijeće na ekstremnim vrućinama.

Izbjegavajte dodirivanje latica, jer cvjetovi mogu biti osjetljivi na dodir.

Razmislite o sušenju. Lavanda, eukaliptus i ruže izgledaju divno i kad se osuše, što je idealno ako želite bidermajer kao uspomenu.