Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SVIMA SU INSPIRACIJA

Znakovi koji donose vedrinu: Horoskop otkriva ko zna popraviti vaše raspoloženje

U trenucima stresa, tjeskobe ili svakodnevne loše volje, neki ljudi imaju gotovo magičnu sposobnost da nas oraspolože

Ovi znakovi znaju popraviti vaše raspoloženje. Freepik

M. A.

19.6.2025

Astrologija kaže da određeni horoskopski znakovi imaju prirodan dar da poprave tuđu energiju bez mnogo truda. Njihova toplina, spontanost i zarazna pozitivnost često su upravo ono što nam treba. Dovoljan je njihov osmijeh, topla riječ ili duhovita opaska – i dan odmah izgleda bolje. Saznajte koji su ti znakovi:

Blizanci (21. maj – 20. juni)

Blizanci su majstori komunikacije i humora. Oni svojim šarmom i duhovitošću gotovo uvijek znaju kako izmamiti osmijeh. Njihove priče i dosjetke razbijaju napetost, a lakoća s kojom komuniciraju čini da se osjećate prihvaćeno i opušteno.

U društvu Blizanaca teško je ostati zamišljen – brzo će osjetiti atmosferu i prilagoditi se vašem raspoloženju. Bilo da vam treba dubok razgovor ili samo malo zabave, oni će znati kako prići.

Vaga (23. septembar – 22. oktobar)

Vage instinktivno teže balansu – i u odnosima, i u atmosferi oko sebe. Njihova prisutnost smiruje, a način na koji pristupaju razgovoru budi povjerenje.S blagim glasom i promišljenim riječima, Vage vam pomažu da sagledate situaciju iz druge perspektive. Njihova empatija i smisao za estetiku često vas vrate u sadašnji trenutak, podsjećajući vas na male radosti koje ste možda zanemarili.

Lav (23. jul – 22. avgust)

Lavovi su samopouzdani motivatori. Oni su vatrena snaga pozitivne energije. Njihova harizma, velikodušnost i entuzijazam čine ih prirodnim motivatorima koji vas u tren oka mogu podići iz lošeg raspoloženja.

Neće štedjeti komplimente, a njihova vjera u vas može biti upravo ono što vam treba kada posumnjate u sebe. S Lavovima ništa nije monotono – od improvizovanih govora podrške do neplaniranih izlazaka, oni će vas podsjetiti da je život vrijedan slavljenja.

Strijelac (22. novembar – 21. decembar)

Strijelci vas podsjećaju da je život putovanje, a ne destinacija. Njihov zarazni entuzijazam i otvoren um često vas izvlače iz osjećaja zarobljenosti u rutini.

Oni ne glume vedrinu – njihova iskrenost je ono što ohrabruje. Pokazaće vam da i loši dani imaju smisao i da svaka prepreka vodi ka nekom učenju. S njima se sve čini malo lakše i šire.

# HOROSKOP
# RASPOLOŽENJE
# ASTROLOGIJA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.