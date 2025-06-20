Zaboravite glasne uzdahe: Da li ste čuli za "tihi seks", evo zašto uzbuđuje sve više parova

Prema seksolozima, ovakva sve popularnija praksa među parovima u spavaćim sobama može smanjiti anksioznost.

Zaboravite glasne uzdahe, viku i teatralne scene iz filmova. Novi trend u spavaćim sobama urbanih parova zove se "tihi seks" – i sve je, samo ne dosadan.

U vremenu kad smo okruženi bukom, ekranima i neprestanim komunikacijama, seks bez riječi donosi rijetku, ali duboko intimnu povezanost.

Radi se o seksualnom iskustvu u kojem partneri svjesno smanjuju govor, zvukove i vizuelne podražaje kako bi produbili kontakt i osjetili sopstveno i partnerovo tijelo na suptilnijem nivou.

Tihi seks nije nužno "bez zvukova", već je usmjeren na svjesnost, disanje i dodir.

Zašto je postao popularan?

Diskrecija: Idealan je za roditelje, stanare ili parove u malim prostorima.

Povezanost: Bez riječi, partneri moraju intuitivno da se osluškuju.

Intenzitet: Fokus na čulima i sporiji ritam povećava osjetljivost i produbljuje orgazme.

Prema seksolozima, ovakva praksa može smanjiti anksioznost i osvijestiti tijelo. Partneri uče da šalju i primaju neverbalne signale, što jača povjerenje i emocionalnu sigurnost.

Kako ga isprobati?

Počnite s dogovorom: objasnite šta želite da probate i zašto.

Isključite svjetla ili koristite povez.

Dišite usklađeno, posmatrajte dodire i reakcije.

Ne opterećujte se "pravim načinom" – važno je šta oboma odgovara.

Tihi seks nije samo tišina. To je oblik svjesne intimnosti koji može preobraziti vaše seksualno iskustvo i donijeti novu dimenziju povezanosti, prenosi Superžena.