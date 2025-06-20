Zaboravite glasne uzdahe: Da li ste čuli za "tihi seks", evo zašto uzbuđuje sve više parova

Prema seksolozima, ovakva sve popularnija praksa među parovima u spavaćim sobama može smanjiti anksioznost.
Zaboravite glasne uzdahe, viku i teatralne scene iz filmova. Novi trend u spavaćim sobama urbanih parova zove se "tihi seks" – i sve je, samo ne dosadan.
U vremenu kad smo okruženi bukom, ekranima i neprestanim komunikacijama, seks bez riječi donosi rijetku, ali duboko intimnu povezanost.
Radi se o seksualnom iskustvu u kojem partneri svjesno smanjuju govor, zvukove i vizuelne podražaje kako bi produbili kontakt i osjetili sopstveno i partnerovo tijelo na suptilnijem nivou.
Tihi seks nije nužno "bez zvukova", već je usmjeren na svjesnost, disanje i dodir.
Zašto je postao popularan?
Diskrecija: Idealan je za roditelje, stanare ili parove u malim prostorima.
Povezanost: Bez riječi, partneri moraju intuitivno da se osluškuju.
Intenzitet: Fokus na čulima i sporiji ritam povećava osjetljivost i produbljuje orgazme.
Prema seksolozima, ovakva praksa može smanjiti anksioznost i osvijestiti tijelo. Partneri uče da šalju i primaju neverbalne signale, što jača povjerenje i emocionalnu sigurnost.
Kako ga isprobati?
Počnite s dogovorom: objasnite šta želite da probate i zašto.
Isključite svjetla ili koristite povez.
Dišite usklađeno, posmatrajte dodire i reakcije.
Ne opterećujte se "pravim načinom" – važno je šta oboma odgovara.
Tihi seks nije samo tišina. To je oblik svjesne intimnosti koji može preobraziti vaše seksualno iskustvo i donijeti novu dimenziju povezanosti, prenosi Superžena.