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PSIHOTERAPIJA

Ovo je pet navika koje čuvaju ljubav u najtežim trenucima

Ove navike pomažu da se gradi stabilan, trajan odnos u kojem obje osobe rastu zajedno, emocionalno i životno

Psihoterapija. Platforma X

S. B.

24.6.2025

Kada se potrebe za ljubavlju i prihvatanjem stalno zanemaruju, ljudi se često počnu osjećati nesigurno i emocionalno udaljeno od partnera.

Stručnjaci ističu nekoliko ključnih navika koje mogu pomoći:

Sigurnost na prvom mjestu – Zreli partneri svjesno biraju da budu oslonac jedno drugom i ponašaju se onako kako bi voljeli da se partner ponaša prema njima.

Iskrenost i integritet – Održavaju svoje riječi i obećanja, čime grade povjerenje i poštovanje.

Planirano zajedništvo – Odvajaju vrijeme jedno za drugo čak i kada je teško, jer znaju da bliskost ne dolazi sama od sebe.

Zajedništvo, a ne paralelni životi – Ljubav i podršku daju nesebično, jer su svjesni da odnos funkcioniše samo ako oba partnera ulažu trud.

Ove navike pomažu da se gradi stabilan, trajan odnos u kojem obje osobe rastu zajedno – emocionalno i životno.

# NAVIKE
# LJUBAV
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