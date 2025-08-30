Psiholozi tvrde: Ovo su jasni znaci da ste u vezi sa osobom kojoj ste suđeni

Ukoliko smo u prošlosti imali teške veze, strahovi se mogu vratiti čak i kada naiđemo na pravu osobu.

Nedostatak emocionalne sigurnosti može ostaviti trag i stvoriti stalnu napetost, ali postoje jasni znakovi po kojima se može prepoznati zdrava i ispunjavajuća veza. Srećom, psiholog Mark Travers istakao je tri znaka koja otkrivaju da smo s osobom "s kojom nam je suđeno biti".

Evo o kojim je znacima riječ.

Ne preispitujete njihovu ljubav

- U pravoj vezi ne postavljate stalno pitanje: "Voli li me on stvarno?" Nema pretjeranog analiziranja poruka, niti osjećaja da ste stalno pod kritikom. Ne postoje igre odanosti ni stalna potreba dokazivanja - kaže Travers za Psychology Today.

Umjesto toga, osjećamo sigurnost i prihvaćenost, a možemo biti svoji i znati da nas partner cijeni takvima kakvi jesmo.

Veza djeluje jednostavno na pravi način

Prava ljubav ne znači da nema truda, nego da se veza prirodno razvija i nakon što prođe početna zaljubljenost, napominje psiholog.

- Sukobi se ne doživljavaju kao prijetnja, već kao prilika za bolje razumijevanje i produbljivanje povezanosti. S pravom osobom nema stalnog stresa i nesigurnosti oko toga gdje stojite, jer imate osjećaj da ste u istom timu i zajedno prolazite kroz život - pojasnio je, prenosi Index.hr.

Rastete zajedno, a ne udaljavate se od samih sebe

U zdravoj vezi partner nas ne traži da žrtvujemo dijelove sebe. Naprotiv, ohrabruje naš rast i istovremeno radi na vlastitom razvoju.

- Takva veza donosi toplinu, bliskost i zajednički smisao, a umjesto pitanja "Hoćemo li potrajati?" javljaju se ona važnija: "Kako možemo napredovati zajedno?" - ističe psiholog.

Dakle, zdrava veza prepoznaje se po osjećaju sigurnosti, jednostavnosti i zajedničkom rastu koji partnerima omogućuje da se razvijaju zajedno, a ne jedno nauštrb drugoga.