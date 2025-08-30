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ŠAPAT ZVIJEZDA

Horoskop otkriva novčane prilike: Tri znaka pred velikim dobitkom u septembru

Otvaraju se vrata novim prilikama za zaradu, mudra ulaganja i materijalni napredak

Horoskopski znakovi. 24sata.hr

I. H.

30.8.2025

Septembar 2025. donosi olakšanje na finansijskom planu za tri horoskopska znaka. 

Zvijezde otvaraju vrata novim prilikama za zaradu, mudra ulaganja i materijalni napredak.

Lav

Lavovi će ovog mjeseca osjetiti posebnu naklonost planeta. Otvaraju se nove poslovne i finansijske prilike, ali važno je da ostanu realni i ne donose ishitrene odluke.

Lav. društvene mreže

Veća ulaganja i kupovine zahtijevaju dodatnu pažnju. Jasno postavljeni ciljevi i definirane potrebe pomoći će Lavovima da maksimalno iskoriste povoljne prilike i stvore stabilnu osnovu za dalji napredak.

Djevica

Djevice ulaze u period u kojem će dugoročni planovi početi da se ostvaruju. Njihova profesionalnost, preciznost i stalna težnja ka usavršavanju donose povećanje prihoda i veću finansijsku sigurnost. 

Djevica. Facebook

Pametna ulaganja, štednja ili kupovina vrijednih stvari pokazat će se kao pravi potezi. Čak i ako se pojave kratkotrajne finansijske poteškoće, one će ih potaknuti da pronađu stabilna i dugoročna rješenja.

Škorpija

Škorpije septembar dočekuju s mogućnošću završetka jednog i početka novog poglavlja u karijeri i finansijama.

Škorpija. društvene mreže

Realizacija većih projekata, kupovina ili prodaja imovine, pa čak i dugo odgođena ulaganja, mogu značajno povećati prihode. Intuicija će biti ključni vodič, hrabri će donijeti prave odluke dok troškovi ostaju pod kontrolom.

# LAV
# ŠKORPIJA
# DJEVICA
# HOROSKOP
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