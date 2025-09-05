Sedmični horoskop od 8. do 15. septembra: Lav u paralelnoj vezi, Vodoliji dobar period za posao

Sedmični horoskop od 8. do 15. septembra 2025. donosi dinamične okolnosti i potrebu da preispitate prioritete na svim životnim poljima. Blizance i Ribe očekuju rasprave s partnerom, Lav u paralelnoj vezi, Vodoliji dobar period za posao.

Ovan

Posao: S ulaskom Merkura u kuću posla, 9. septembra, stižu vam nove ponude ako radite u privatnom sektoru, zdravstvu, nekoj uslužnoj djelatnosti. Opozicija s vašim suvladaocem, retrogradnim Plutonom, upozorava da odgodite kupoprodaju stambenog i poslovnog prostora. U vrijeme prve Mjesečeve četvrti u Strijelcu, 11. septembra, izbjegavajte donošenje važnih dogovora i potpisivanje ugovora.

Ljubav: Aspekti vladaoca partnerskih odnosa, Venere, u kući ljubavi, tokom ovog perioda donose rasprave i ljubomorne scene. Slobodni Ovnovi, sredinom sedmice, na koncertu ili sportskom događaju, mogu upoznati osobu koja će ih osvojiti već na prvi pogled. Krajem sedmice, susret sa starom simpatijom budi uspomene.

Zdravlje: Stomačne tegobe.

Bik

Posao: Već početkom sedmice umjetnici mogu dobiti interesantnu ponudu preko prijatelja, a sportisti ponude za nove angažmane ili poziv za povratak u stari klub. Mogući konflikti sa saradnicima, zbog njihove inertnosti. Vaš znak je pod većim utjecajem Mjeseca, pa vam prva četvrt u Strijelcu, 11. septembra, donosi šanse za uvećanje prihoda, preko kraćih puteva i kreativnih projekata.

Ljubav: Zbog pozicije Marsa i Plutona, vladalaca partnerskih odnosa, tokom ovog perioda, prilagodite se potrebama partnera i članova porodice. Ulazak Merkura, planete šarma i flerta, u kuću ljubavi, 9. septembra, slobodnima donosi poznanstvo s nekim u koga će se zaljubiti. Krajem sedmice, strastveni susret sa zauzetom osobom.

Zdravlje: Podložnost virusnim infekcijama.

Blizanci

Posao: Zbog napetih aspekata vašeg vladaoca Merkura, koji 9. septembra ulazi u Djevicu, izbjegavajte nepotrebne troškove. Vaša finansijska situacija zavisi od faza Mjeseca, jer on vlada vašim poslovnim aktivnostima. Prva četvrt u Strijelcu, 11. septembra, najavljuje nove kontakte sa strancima, ali i konflikte sa saradnicima. U drugoj polovini sedmice, moguć odlazak na kraći put u inozemstvo.

Ljubav: Aspekt između Marsa u kući ljubavi i Venere, vladaoca vašeg ljubavnog života, tokom ove sedmice, izaziva rasprave s voljenom osobom, zbog njene ljubomore koja nije neosnovana. Razgovor s bračnim partnerom, krajem perioda, može otkloniti nesporazum u koji je umiješana i treća osoba. Brige zbog starijeg člana porodice.

Zdravlje: Podložnost povredama.

Rak

Posao: Aspekti Sunca, koje upravlja vašim poslovima, tokom ovog perioda, povoljno utječu na finansije, naročito ako se bavite uslužnom delatnošću ili kupoprodajom nekretnina. Ipak, odgodite potpisivanje ugovora za narednu sedmicu. U vrijeme prve četvrti vašeg vladaoca Mjeseca, u Strijelcu, 11. septembra, može doći do iznenadne promjene planova sa strancima. Prihvatite savjet Škorpije.

Ljubav: Mars u vašem znaku čini vas osetljivijim, donoseći vam trzavice u domu i porodici. Napet aspekt s Neptunom, simbolom ljubavnog zanosa, ove sedmice, nagovještava mogućnost zaljubljivanja. Mada ćete postići dogovor s partnerom o praktičnim pitanjima, poslije 9. septembra, komunikacija može dobiti drugačiji ton. Susret s Djevicom na putu.

Zdravlje: Pazite se za volanom.

Lav

Posao: Prva Mjesečeva četvrt u kući kreativnosti, oko 11. septembra, pogoduje umjetnicima i sportistima, koji mogu postići dogovore o novim angažmanima. Povratak Merkura u Djevicu, 9. septembra, donosi vam tajni izvor prihoda. Krajem sedmice, možete biti skloni pogrešnim zaključcima, pa ne insistirajte po svaku cenu na zaključivanju ugovora o kupovini poslovnog ili stambenog prostora.

Ljubav: Mars u kući tajni, početkom perioda, nagovještava mogućnost ulaska u paralelnu ili tajnu vezu s nekim ko nosi uniformu na radu. Pozicija Urana, vladaoca partnerskih odnosa i Merkura, sredinom sedmice, nepovoljno utječe na komunikaciju s partnerom zbog vašeg insistiranja na nečemu. Strijelac vam šalje poziv za izlazak.

Zdravlje: Izbjegavajte alkohol.

Djevica

Posao: Vaš vladalac Merkur, koji upravlja i vašom karijerom, 9. septembra, ulazi u vaš znak i pravi sekstil s Marsom, što vam donosi novac. Ali, pazite kako ga trošite! Ne odgovara vam prva Mjesečeva četvrt u Strijelcu, 11. septembra, ako se bavite privatnim biznisom, jer donosi konflikte sa saradnicima. Ne odgovara vam promjena plana koju vam nameće poslovni partner. Poslušajte savjet Bika.

Ljubav: Tajna veza koju ste dugo krili, može biti objelodanjena početkom perioda, naročito ako ste preko posla prisutni u javnosti. Pozicije Saturna i Neptuna, planeta vjernosti i zabluda, u kući partnerskih odnosa, donosi vam emotivnu dilemu za koju od dvije podjednako zanimljive osobe da se odlučite, mlađu ili stariju.

Zdravlje: Prehlada.

Vaga

Posao: Početkom sedmice, izbjegavajte konflikte sa saradnicima. Mars, simbol akcije, pod utjecajem Merkura, planete biznisa, koji 9. septembra, ulazi u vašu kuću mašte, donosi vam uspjeh, ako se bavite kreativnim zanimanjem. U vrijeme prve Mjesečeve četvrti u kući biznisa i komunikacija, 11. septembra, novac pristiže preko honorarnih poslova, intelektualnih djelatnosti i kraćih putovanja.

Ljubav: Aspekti nepredvidivog Urana, koji upravlja vašim ljubavnim životom, donosi privremeni raskid. Veza s nekim koga ste upoznali preko poslovnih kontakata, ulazi u fazu koja vam sve manje odgovara. Pozicija Marsa, vladaoca partnerskih odnosa, nagovještava romantičan susret s ljekarom ili nekim ko često putuje zbog posla.

Zdravlje: Potreban vam je odmor.

Škorpija

Posao: Sedmica pred vama donosi mogućnost da ostvarite većinu planova i ciljeva, posebno u vezi s inozemstvom. Poslije 9. septembra, kada Merkur ulazi u Djevicu, ne preporučuje se sklapanje dogovora i potpisivanje ugovora. Prva Mjesečeva četvrt u kući posla, 11. septembra, najavljuje uvećanje prihoda preko osoba s kojima ste nekada sarađivali. Krajem perioda, čuvajte vrijedne sitnice.

Ljubav: Prelazak Mjeseca preko vašeg znaka, početkom perioda, donosi vam kontakt s nekim ko živi u drugom gradu ili zemlji. Voljena osoba, sredinom sedmice, može biti sklona dramatizovanju neke situacije. Izazovan aspekt između vaših vladalaca, Marsa i Plutona, krajem sedmice, nagovještava strastveni susret s Ribama.

Zdravlje: Izbjegavajte alkohol.

Strijelac

Posao: Ove sedmice, možete da realizujete neke kreativne ideje. Poslovi s nekretninama i građevinskim radovima, u prvom dijelu perioda donose uvećanje zarade. Ipak, u vrijeme prve Mjesečeve četvrti u vašem znaku, 11. septembra, odgodite važne dogovore i ugovore. Krajem sedmice, obratite više pažnje na to kako rukujete novcem i izbjegavajte podizanje kredita. Poslušajte savjet jednog Ovna.

Ljubav: Planeta strasti, Mars, u kući strasti, upozorava na oprez da, ako ste nedavno započeli vezu, ne budete vođeni samo nagonima. Merkur, vladalac partnerskih odnosa, 9. septembra, ulazi u Djevicu, donoseći vam trzavice zbog ljubomore voljene osobe. Krajem sedmice, preko prijatelja možete da upoznate nekoga ko će vas zaintrigirati.

Zdravlje: Osjetljiv urogenitalni trakt.

Jarac

Posao: Poslije 9. septembra, kada Merkur ulazi u Djevicu, izbjegavajte sklapanje dogovora i potpisivanje ugovora sa strancima. U vrijeme prve Mjesečeve četvrti, u kući prepreka, 11. septembra, može doći do odgađanja projekta, zbog nepouzdanih saradnika. Krajem sedmice, obratite više pažnje na konkurenciju, ukoliko ste preko posla prisutni u javnosti. Poslušajte savjet jedne Djevice.

Ljubav: Mars, simbol seksualnosti, u kući partnerskih odnosa pod utjecajem Neptuna, planete zabluda, početkom perioda, donosi vam razočarenja na emotivnom planu. Sredinom sedmice, susret s osobom s kojom ste nekada bili bliski. Mlađi Jarčevi mogu doći u iskušenje da se zaljube u mnogo stariju osobu, naročito ako se radi o jednom Raku.

Zdravlje: Osjetljiva koža.

Vodolija

Posao: Merkur, simbol biznisa, 9. septembra ulazi u kuću novca, upozoravajući da izbjegavate nepotrebne troškove. Odgovara vam faza prve Mjesečeve četvrti u Strijelcu, 11. septembra, jer donosi novac i uspjeh preko kontakata sa strancima i obrazovanja. Bit ćete uspješni, ako se bavite zanimanjem koje podrazumijeva društveni ili angažman u medijima i velikim organizacijama.

Ljubav: Početkom perioda, očekuje vas iznenadni susret sa starom simpatijom. Zbog aspekta između vašeg vladaoca Urana i Merkura, vladaoca kuće ljubavi, sredinom sedmice, prilagodite se željama voljene osobe. Slobodne Vodolije, na kraćem putu ili preko prijatelja, krajem sedmice, mogu upoznati jednog harizmatičnog Lava.

Zdravlje: Bol u leđima.

Ribe

Posao: Planeta akcije, Mars, u kvadratu s vašim vladaocem Neptunom, ove sedmice, donosi vam novac, ali i vanredne troškove, ako se bavite kreativnim zanimanjem, naukom ili sportom. Prva Mjesečeva četvrt u kući karijere, 11. septembra, nepovoljno utječe na odnos s nadređenima. Vaši napori da privedete kraju projekt sa strancima, krajem sedmice, mogu uroditi plodom i donijeti vam uspjeh.

Ljubav: Ulazak Merkura, vladaoca partnerskih odnosa, u kuću partnerskih odnosa, 9. septembra, donosi rasprave s voljenom osobom. Pokušajte da preispitate svoje stavove, kako ne biste došli u situaciju da pokvarite odnos s nekim do koga vam je stalo. U restoranu pored vode, krajem sedmice, možete da upoznate Škorpiju.

Zdravlje: Podložnost infekcijama.