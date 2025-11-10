Ovih 10 stvari možemo naučiti od najsretnijih ljudi na svijetu

Iako se nalaze na samom sjeveru Evrope, iako im noć zna trajati i duže od dana, iako veliki dio godine provode na temperaturama ispod nule, Finci su osmu godinu zaredom proglašeni najsretnijim narodom na svijetu. Zašto je to tako?

Finci provode mnogo vremena u prirodi

Gotovo 70 posto teritorije zemlje nalazi se pod šumama, pa je to možda razlog zbog kojeg Finci rado vrijeme provode u prirodi. Okruženi šumom i prirodom, osjećaju se mirnima, a neke su od najpopularnijih aktivnosti duge šetnje i vožnja biciklom.

Bogatstvo voda

Finska se naziva i "zemljom hiljadu jezera". Ta jezera rezultat su glacijacije koja je završila prije 10 hiljada godina. Voda u finskim jezerima toliko je čista i zdrava da je možete piti direktno kod kuće iz slavine, a gotovo svaki restoran ponudit će vam i besplatnu vodu u bokalu, čak i ako ne pitate.

Novac za djecu

Finski roditelji svaki mjesec za svako dijete dobijaju 100 eura, a zanimljivo je da taj "dječiji doplatak" vrijedi do djetetove sedamnaeste godine. Taj novac neki troše, ali većina roditelja stavlja ga sa strane te ga djetetu daju prilikom selidbe iz kuće. Dakle, nije teško shvatiti kako velika većina mladih Finaca starta s 20-ak tisuća eura na štednoj knjižici...

Kraljevi recikliranja

Finci su davnih dana shvatili kako je recikliranje potreba, pa se čak više od 90 posto otpada – reciklira. Devet od deset plastičnih boca moguće je reciklirati, a kod staklenih postotak je još i veći.

Povjerenje u policiju

Građani ovdje itekako vjeruju policiji. Povjerenje je iznad 90 posto, a i povjerenje u ostale institucije također je na visokom nivou. Dakle, kod Finaca ne postoji problem nepovjerenja u institucije...

Neobični sportovi

Teško je ovo uopće i nazvati sportovima, ali nije ih lako ni staviti u neku drugu kategoriju. Bacanje mobitela u dalj, nošenje žene, lov na komarce, sviranje zračne gitare, sve to Finci, manje ili više, baštine.

Pravo na internet

Prije desetak godina Finska je postala prva zemlja na svijetu koja je pravo na internet proglasila temeljnim ljudskim pravom. Vlada je naložila pružateljima usluga da brzina mora biti najviša moguća te da internet mora biti dostupan svima.

Ludi za kafom

Prema podacima Internacionalne organizacije za kafu, Finci su drugi na svijetu prema konzumaciji kafe po stanovniku.

Besplatno obrazovanje

Od malih nogu djecu se usmjerava na učenje jezika, pa u Finskoj većina stanovnika govori perfektan engleski. Obrazovanje je u školama, kao i na univerzitetima, besplatno, a finski obrazovni sistem jedan je od najboljih na svijetu.

Selo Djeda Mraza

Malo selo u Laponiji imena Joulupukki može se posjetiti tokom cijele godine. Finski Djed Mraz čak ima i pasoš, iz kojeg saznajemo kako je oženjen te rođen "nekad davno". Eto, tu očito vjeruju u bajke, pa je mnogima možda zato i život bajka!