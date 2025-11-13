Video / Fotkala se kod vodopada, pa kasnije otkrila jeziv detalj u pozadini: "Zaledila sam se"

Tako je i Džes Melu (Jess Melu), turistkinja iz Švicarske, odlučila da snimi kratak video pored litice.

Viktorijini vodopadi, koji se nalaze na Zambeziji, graničnoj rijeci između Zambije i Zimbabvea, privlače hiljade turista godišnje i gotovo svi požele da ponesu uspomenu u vidu fotografije s pogledom na čudo prirode - visoko 128 metara.

U crvenom kupaćem kostimu, sjedeći tik uz ivicu, uživala je u prizoru koji oduzima dah. Sve je djelovalo savršeno - sunce, izmaglica od kapljica vode i huk rijeke.

"Afrika ima druge planove..."

Međutim, kada je kasnije pogledala snimak, prizor koji je ugledala iza sebe ju je ostavio bez daha.

Ona je objavila snimak na Instagramu, uz šaljiv natpis: “Kada pokušavaš da snimiš sladak video na litici, ali Afrika ima druge planove“.

Džes spokojno pozira, nesvjesna da se nekoliko centimetara dalje nešto pomjera. U komentaru ispod snimka, upitala je gledaoce: “Da li primjećujete šta je iza mene? Kako biste reagovali da sjedite na ivici litice?“.

"Pala bih sa litice"

Tek pažljivijim pregledom, gledaoci su uočili da se iza njenog desnog ramena pojavljuje - zmija.

Snimak je naglo završava, prenosi Mirror.

- Ja bih pala sa litice od straha - napisala je jedna osoba, a druga se nadovezala: “Sreća, pa nisam video ništa slično kada sam bila tamo“.

Bilo je i onih koji su se našalili: “Priroda je samo htjela da te pozdravi.“

Džes je kasnije otkrila da je nakon snimanja primjetila o čemu se radi, i da se tada zaledila od šoka.

- To je jedan od onih trenutaka kada uživaš u pogledu, dok te priroda ne podsjeti ko je zapravo glavni - napisala je.