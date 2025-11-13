Bosanka Ramajana Mabita između Kaknja i Zimbabvea

Bosanka Ramajana Mabita rodila se u Kaknju, a na studije je otišla u Sarajevo. Uživala u životu, radila posao koji voli i onda naišla na čovjeka svog života. Kako je za „Avaz“ ispričala, ljubav se brzo rodila i zajedno su otišli u svijet, s obzirom na to da je njen muž diplomata. Trenutno žive u Zimbabveu, a svoja iskustva je podijelila i s nama. Sličnost s Bosancima - Moj muž je porijeklom iz Konga, Demokratske republike Kongo, isto tako je i Belgijanac. U Zimbabveu, smo već duže od tri godine. Prije Zimbabvea smo bili na Madagaskaru, Crnoj Gori, Belgiji, u Sarajevo, tako je nekako bila naša ruta unazad. Selili smo se iz zemlje u zemlju kako smo otišli iz Sarajeva – započinje svoju priču Ramajana. Istaknula je da joj je najljepše bilo na Madagaskaru, te da će tamošnje iskustvo zauvijek pamtiti.

Madagaskar je najfascinantnija zemlja . Ustupljena fotografija

- Ja sam osoba koja je prilagodljiva i koja u svemu nađe nešto lijepo. Međutim, Madagaskar je zemlja u kojoj sam najviše vidjela nekih stvari prvi put u svom životu. Najfascinantnija je, drugačija, jedinstvena zemlja u svakom smislu – opisuje Ramajana. Međutim, kada uporedi život u Evropi i u afričkim zemljama, smatra da je život u Zimbabveu mnogo sličniji našem, a svoja iskustva prenosi i na Instagram profilu „Bosnian Girl in Africa“. - Recimo, ja kao Bosanka u Zimbabveu lako sklapam prijateljstva. Ljudi su pristupačni, kao i kod nas, lako je ostvariti komunikaciju, svi su ljubazni, meni su jedni od najdivnijih ljudi koje sam upoznala. I baš nekako ta naša kultura, bosanska, lijepo se uklapa s njihovom, vjerovali ili ne – kazala je Ramajana. Dodaje da se jako fino osjeća u toj zemlji i zanimljivo joj je što i tamo ljudi jako vole roštilj i meso kao i Bosanci. Kako kaže, ako nema mesa na stolu, kao da nije ručak. - Ovdje kad odete u bilo koji park, imate roštilj. Znači, koji već tu stoji, možete svoje meso donijeti, gdje god odete i roštiljati. Oni to zovu „braai“, to je, ustvari, roštiljska kultura i izraz iz južne Afrike. Još jedna stvar slična među nama i njima je porodična povezanost i važnost, oni su inače navikli na britansku kulturu koja je mnogo drugačija od bosanske i mene zbog toga jako dobro prihvataju, jer osjećaju bosansku toplinu – navela je Ramajana. Što se tiče razlika, izdvojila je činjenicu da se u Zimbabveu svako bavi poljoprivredom, bez obzira na ekonomski status zbog čega dan počinje u pet ujutro, a sve se zatvara do deset navečer. - Nedostaje mi da izađem kako sam navikla u BiH, da se družimo, noćnog života nema. Dok je, recimo, na Madagaskaru bilo skroz drugačije. Također, ovdje se svugdje ide autom i jako mi nedostaje da negdje odem pješke. Ovdje nema trotoara, jednostavno je tako napravljeno da se nigdje zaista ne ide pješke – navela je Ramajana. Život u dvorištu Posebno neobičan običaj jeste da se život u domaćinstvu uglavnom odvija u dvorištu. Vrijeme je lijepo tokom cijele godine, tako da se mnogo pažnje pridaje udobnosti i izgledu terase. - Sve kuće su iz kolonijalnog doba, unutrašnjosti nisu baš nešto, sobe su male i jednostavno su napravljene da se ne boravi u kući. Kome god odete u goste, nikad vas neće primiti unutra, uvijek vas primaju na terasu, u bašti, i sve su napravljene kao dnevni boravak – opisala je Ramajana. Njihov boravak u Zimbabveu bliži se kraju, a gdje će ih put dalje odvesti još ne znaju. U BiH nemaju priliku da dolaze često, ali svaki dolazak jako cijeni.

Ramajana: Upoznaje nove kulture . Ustupljena fotografija