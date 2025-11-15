Znate li koji glavni grad na planeti nema nijednog stanovnika?

Ngerulmud je naselje za koje ni mnogi bolji poznavaoci geografije nisu čuli. I prema jednom kriterijumu je jedinstven na čitavoj planeti.

U pitanju je zvanično najmanji glavni grad na svijetu. Zapravo, on nema nijednog stalnog stanovnika.

Ngerulmud se nalazi u ostrvskoj državi Palau u Tihom okeanu, a 2006. je proglašen za glavni grad umjesto dotadašnjeg Korora.

Međutim, u stvarnosti – teško je naselje uopšte i okarakterisati kao grad. Jer, u pitanju je nekoliko zgrada u kojima su smještene institucije Palaua.

Prema podacima sa popisa, u naselju ne živi nijedna osoba – svi tamo odlaze na posao i pošto završe radni dan vraćaju se u mjesta stanovanja.

Sa druge strane, u okolnim mjestima u saveznoj državi Melekok, kojoj pripada i Ngerulmud, živi oko 300 ljudi.

Inače, u prethodnom glavnom gradu, Kororu, živi oko 13.000 stanovnika, dok ukupnu populaciju Palaua čini oko 17.000 ljudi, prenosi portal Analitika.