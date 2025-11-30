Bjelašnica otvorila sezonu uz rekordne rezultate u prvoj sedmici

KJP ZOI’84 Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. uspio je u samo 72 sata rada otvoriti zimsku sezonu, zahvaljujući naprednom sistemu osnježavanja koji u 50 sati niskih temperatura može proizvesti čak 40.000 kubnih metara snijega.

- Nova flota mašina za tabanje pretvorila je ovaj snijeg u savršeno pripremljenu podlogu. Obnovljena sigurnosna oprema, nova signalizacija i kontinuirana edukacija zaposlenika doprinijeli su izuzetnim rezultatima: Bjelašnica je prva i jedina ponudila skijanje već u novembru - navodi se u saopćenju.

Prva sedmica u brojkama:

- više od 2.000 skijaša

- preko 12.000 vožnji

- bez ijedne povrede ili intervencije Gorske službe spašavanja i Hitne pomoći Sarajevo

- Ovi rezultati potvrđuju da su ulaganja Vlade Kantona Sarajevo i Ministarstva privrede Kantona Sarajevo u modernizaciju i unapređenje kapaciteta bila potpuno opravdana. Bjelašnica je prva. Bjelašnica je sigurna - istakli su iz ZOI’84.

Sezona je otvorena sinoć noćnim usponom, a za nedjelju su planirani i dnevni termini (09:00–16:00) te noćno skijanje (18:30–21:00).