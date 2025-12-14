Šta sve može da stane u jedan vikend u Minhenu: Adventska atmosfera, pivnica s historijom od nekoliko stoljeća i hram fudbala

Put od Sarajeva do Minhena, zvuči jednostavno i primamljivo – niskobudžetna kompanija i sat leta, svako bi rekao to je čas posla. Ipak, na kraju vam to ispadne jedna avantura gdje maltene provedete cijeli dan, jer eto niste državljanin EU, pa morate doći prvo ranije na pult na aerodromu da bi vam karta bila čekirana, pa onda čekati let koji skoro pa redovno kasni sat do sat i po bez ikakvog pojašnjenja i biva pomjeren uglavnom u zadnji tren, pa nemate tu mogućnost da dođete kasnije. Sletjeli ste u Memingen, a zbog kašnjenja leta zakasnili ste i na autobus do Minhena koji je udaljen sat do sat i po vožnje u zavisnosti od gužve, pa čekate na aerodromu, pojedete doner, a naredni će doći za više od sat vremena. Onda ste ušli u autobus koji košta skoro koliko i avionska karta, a nakon sat i po ste u Minhenu. Autobus staje samo na jednoj lokaciji, pa onda tražite gdje se nalazi gradski prijevoz i vozite se do smještaja nekih pola sata. Sve u svemu, osam sati od trenutka kada ste ušli na Međunarodni aerodrom Sarajevo, a toliko bi vam vjerovatno trebalo i automobilom do iste lokacije. Odmorili ste malo i izlazite vani, ali je već 20 sati, hodate dijelom grada gdje nema žive duše i razmišljate da li ste pogriješili lokaciju, hoće li vas neko izdžepariti. Malo sve djeluje depresivno na prvi dojam u tom zapadnom dijelu grada, ali onda zovete Uber i prvo na šta nailazite je jedan Bosanac koji ga vozi, vrlo susretljiv i komunikativan, priča svoja životna iskustva, daje savjete šta da posjetite. Dovozi nas do Marienplatza, a tamo potpuno drugačija slika grada. Sve je već u ozračju Adventa, mnoštvo je kućica gdje možete da kupite šta god poželite. Šetnja po vremenskim prilikama, koje su bile slične sarajevskim, a onda tražite mjesto gdje bi mogli sjesti. Prepuštamo to prijatelju, koji je samo u djetinjstvu bio u ovom gradu, ali on pronalazi Hofbräuhaus, veliku pivaru, za koju poslije tek saznajemo cijelu historiju koja stoji iza nje i da je to puno više od jednog mjesta u kojem Bavarci „saljevaju“ litre alkohola. Osnovao je kralj prije više od četiri stoljeća, a zadnja dva je otvorena za puk. Imala je i mračni period tokom uspona Adolfa Hitlera, kada je on tu držao svoje političke govore.

HB pivara . Facebook HB pivara . Facebook

Čim sam prošao kroz vrata znao sam da je to pravo mjesto. Prostor odiše mnoštvom detalja, koji mogu da oduševe ljubitelje umjetnosti, ogroman je, isključivo bavarska muzika se izvodi uživo, konobarice nose tradicionalne nošnje, a konobari pokazuju kakvi su magovi svog posla noseći po 20-ak praznih krigli od jednog litra u svojim rukama. Imate priliku da jedete i njihovu tradicionalnu hranu, od pereca, kobasica, do specijaliteta od divljači. Gotički stil Selekcija ljudi je šarolika, od Bavaraca svih godina do turista iz svih krajeva svijeta, ali najviše Italijana koji su dominirali sve vrijeme koje sam proveo u ovom gradu. Mjesto je posebno dojmilo, pa sam se odlučio i za jedan suvenir, koji se također prodaju u sklopu objekta. Postoji ih mnoštvo sa motivima Minhena i pivare, a za velike pivopije ima opcija i kupovine krigli. Cijene u ovom lokalu, ali i bilo kojem drugom mjestu po centru Minhena u koji sam zalazio za standarde BiH svakako da jesu skupe, ali kada ih uporedite sa centrom Zagreba ne vidite neku naročitu razliku.

Prazan grad ujutro . Avaz Prazan grad ujutro . Avaz

Premoreni smo, idemo na spavanje, nastavljamo ujutro. Subota je jutro, rominja kišica, slabo da igdje ima žive duše.

Crkva Svetog Petra . Avaz Crkva Svetog Petra . Avaz

Idealno za šetnju, po centru, da pregledamo u dnevnoj atmosferi ono što nismo mogli vidjeti navečer. Pažnju privlače građevine svojim gotičkim i baroknim stilom, a posebno su interesantne i unutrašnjosti crkava. Najveći dojam je ostavila crkva Svetog Petra.

Unutrašnjost crkve . Facebook Unutrašnjost crkve . Facebook

Nakon doručka i šetnje, već je 11 sati, grad se polako puni, a sve je u crvenoj boji, jer Bajern igra protiv Sent Paulija. Vidimo i ponekog gostujućeg navijača, koji je prevalio put s drugog kraja države, od Hamburga, za razliku od BiH nema nikakvih tenzija i ljudi normalno šeću centrom grada.

Freske u crkvi Svetog Petra . Avaz Freske u crkvi Svetog Petra . Avaz

Fan shop Bajerna u centru izgleda kao omanji tržni centar i sve vrvi od ljudi koji žele da se podmire pred utakmicu. Za 20-ak eura možete pronaći šal i spremni ste za meč.

Fan shop Bajerna u centru grada . Avaz Fan shop Bajerna u centru grada . Avaz

Naravno, nismo htjeli da propustimo priliku da pogledamo i vrhunsku utakmicu, pa smo danima prije polaska tražili na koji način je moguće kupiti kartu i pronašli ga. Nije najbolje mjesto na tribini, što bi se u narodu reklo pod oblacima, ali je to Alijanc Arena.

Mihen nekoliko sati pred utakmicu . Avaz Mihen nekoliko sati pred utakmicu . Avaz

Ulazimo oko podne u metro, sve je puno obilježja gdje se ide u smjeru stadiona, ne postoji način da pogriješite i od Marienplatza već smo tamo za oko pola sata.

Statua Bekenbauera . Avaz Statua Bekenbauera . Avaz

Već sa stanice vidite stadion i mislite da je dvije minute od vas, ali nikako da dođete do njega. Poslije deset do 15 minuta stižete pred stadion, a tamo vidite mase koje prave fotografije ispred statua dvije najveće legende kluba Gerda Milera i Franca Bekenbauera. Susretljivost redara Stigli smo sat i po ranije, razmišljali da li ćemo moći unijeti upaljač, jer ko je navikao da ide po bh. terenima zna šta su muke, ali praktično se moglo bilo šta unijeti, jer osim kontrole karata, nije se ništa drugo ni provjeravalo. Sat i po pred utakmicu, za razliku od naših terena, skoro da nema žive duše na stadionu.

Novinar "Avaza" na Alijanc Areni . Avaz Novinar "Avaza" na Alijanc Areni . Avaz

Penjanje uz stepenice do najvišeg sektora jeste mučno, a onda vidite predivne prizore stadiona. Osim terena i svega nekoliko stotina navijača, vidite iznad i velike ekrane, koji daju dodatni ugođaj, imate priliku da vidite ukoliko ste nešto propustili u ponovljenom snimku. Sve kao na televiziji, a na utakmici ste.

Zagrijavanje pred meč . Avaz Zagrijavanje pred meč . Avaz

Redar se nalazi u svakom sektoru, vrlo je susretljiv, govori vam gdje je mjesto, a ako želite fotografiju ni tu nema problema, on će vam napraviti više njih i tako za svaki sektor po jedan čovjek.

Sljavlje nakon gola . Avaz Sljavlje nakon gola . Avaz

Ide najava meča spektakularna kao da je u pitanju neka njemačka verzija Majkla Bafera, a onda kreće spektakl. Tek što je krenuo meč, jedna greška i gol gostiju, a onda muk na stadionu takav da bi vas čuli i najvatreniji navijači Bajerna, koji su na istoj tribini, ali odmah iza gola. Oni doduše šute u prvim minutama u znak nezadovoljstva zbog nekih cijena karata. Promijenilo se i to poslije 15-ak minuta, ali kultura na stadionima je potpuno drugačija. Prvobitni položaj Nekoliko puta sam krenuo da ustanem kada je neka šansa, ali okrenem se oko sebe i vidim da svi sjede i onda se vratim u prvobitni položaj. Isti ti ljudi zamjere i kada se priča dok traje utakmica. Ipak, finiš prvog poluvremena i gol Bajerna, već je 1:1 i stadion je na nogama. U nastavku ponovo muk, sve do finiša meča kada Bajern zabija još dva gola i onda veliko slavlje može da počne. Niko vam više ništa ne zamjeri, svi su na nogama i sve je isto kao na bilo kojem drugom terenu.

Alijanc Arena . Avaz Alijanc Arena . Avaz

Nakon meča gužve, trebate 70.000 ljudi da vratite prema gradu, ali vozovi dolaze jedan za drugim i riješilo se i to u sat vremena. Iscrpilo nas je to sve, još malo provoda po gradu i vrijeme je za spavanje. Jer treba ujutro rano ustati, a onda procedura ista: autobus za Memingen, a onda let za Sarajevo. Ovog puta srećom bez kašnjenja. Kulturološke razlike Pola sata pred početak zapitate se da li će se stvarno stadion napuniti, iako znate da je svaku utakmicu pun, ali ima nešto i do kulturoloških razlika. Mnogi stoje u prostoru u sklopu stadiona prije ulaska na tribinu, popiju koji Paulaner, jer mogu bez problema za minutu da se pojave na tribini, bez brige da će im neko ukrasti mjesto.