Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NA JAHORINI

Kristijan Iličić prvi put stao na skije: "Desna skija Suade"

Kako je objasnio na Instagram storyju, i on i supruga tek uče osnove skijanja

Kristijan Iličić. Facebook

M. Až.

16.12.2025

Hrvatski pustolov Kristijan Iličić, zajedno sa suprugom Andreom Trgovčević, uživa u odmoru na Jahorini, a na društvenim mrežama podijelio je da je prvi put u životu probao skijati. Kako je objasnio na storyju, i on i supruga tek uče osnove skijanja.

- Ne znam koliko godina smo zimi proveli na toplome i nikada nismo obuli pancerice, niti stali na skije. Sada idemo prvo u školu skijanja da naučimo malo - napisao je Iličić.

Ubrzo su uslijedili snimci njega i Andree na skijama, a na Facebooku je podijelio i video koji je opisao riječima: "Prvi put u životu stao na skije".

- Desna skijaaaaaa Suadeeeeeeee, lijeva skijaaaaa Suadeeeee...... glavuuuu goreeee - našalio se, aludirajući na popularni šaljivi snimak.

Kristijan i Andrea na bh. planinu poveli su i svog psa Tokia, koji je bio u centru pažnje tokom njihovog boravka na planini. Uz skijanje, uživali su i u igrama sa psom.

Andrea je na svom Instagram profilu podijelila snimak sa suprugom u zimskoj opremi, poručivši da je "ova ekipa spremna stati na skije prvi put u životu" i upitala pratioce ko misle da će biti stabilniji na skijama.

# SKIJANJE
# JAHORINA
# KRISTIJAN ILIČIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.