Kristijan Iličić prvi put stao na skije: "Desna skija Suade"

Hrvatski pustolov Kristijan Iličić, zajedno sa suprugom Andreom Trgovčević, uživa u odmoru na Jahorini, a na društvenim mrežama podijelio je da je prvi put u životu probao skijati. Kako je objasnio na storyju, i on i supruga tek uče osnove skijanja.

- Ne znam koliko godina smo zimi proveli na toplome i nikada nismo obuli pancerice, niti stali na skije. Sada idemo prvo u školu skijanja da naučimo malo - napisao je Iličić.

Ubrzo su uslijedili snimci njega i Andree na skijama, a na Facebooku je podijelio i video koji je opisao riječima: "Prvi put u životu stao na skije".

- Desna skijaaaaaa Suadeeeeeeee, lijeva skijaaaaa Suadeeeee...... glavuuuu goreeee - našalio se, aludirajući na popularni šaljivi snimak.