Kristijan Iličić prvi put stao na skije: "Desna skija Suade"

Hrvatski pustolov Kristijan Iličić, zajedno sa suprugom Andreom Trgovčević, uživa u odmoru na Jahorini, a na društvenim mrežama podijelio je da je prvi put u životu probao skijati. Kako je objasnio na storyju, i on i supruga tek uče osnove skijanja.
NA JAHORINI
Kako je objasnio na Instagram storyju, i on i supruga tek uče osnove skijanja
Kristijan Iličić. Facebook
Hrvatski pustolov Kristijan Iličić, zajedno sa suprugom Andreom Trgovčević, uživa u odmoru na Jahorini, a na društvenim mrežama podijelio je da je prvi put u životu probao skijati. Kako je objasnio na storyju, i on i supruga tek uče osnove skijanja.
- Ne znam koliko godina smo zimi proveli na toplome i nikada nismo obuli pancerice, niti stali na skije. Sada idemo prvo u školu skijanja da naučimo malo - napisao je Iličić.
Ubrzo su uslijedili snimci njega i Andree na skijama, a na Facebooku je podijelio i video koji je opisao riječima: "Prvi put u životu stao na skije".
- Desna skijaaaaaa Suadeeeeeeee, lijeva skijaaaaa Suadeeeee...... glavuuuu goreeee - našalio se, aludirajući na popularni šaljivi snimak.
Kristijan i Andrea na bh. planinu poveli su i svog psa Tokia, koji je bio u centru pažnje tokom njihovog boravka na planini. Uz skijanje, uživali su i u igrama sa psom.
Andrea je na svom Instagram profilu podijelila snimak sa suprugom u zimskoj opremi, poručivši da je "ova ekipa spremna stati na skije prvi put u životu" i upitala pratioce ko misle da će biti stabilniji na skijama.
KONTROVERZA NA MUNDIJALU