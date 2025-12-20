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"AVAZ" NA LICU MJESTA

Ugodno vrijeme, ali prazne staze: Bjelašnica danas bez velike gužve

Iako je idealno vrijeme, bez daška vjetra, parking je poluprazan

Bjelašnica danas bez velike gužve - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+9
A. O.

20.12.2025

Temperatura na Bjelašnici izmjerena danas u 14 sati bila je 4 stepena Celzijusa. Atmosfera na olimpijskoj ljepotici je vrlo ugodna kao da je proljeće, s obzirom da nema snijega.

Iako je idealno vrijeme, bez daška vjetra, parking je poluprazan.

Iako je staza uz šestosjed optimalno obrađena i kako kažu skijaši dobra je za skijanje, danas je na Bjelašnici iznenađujuće malo skijaša.

Nekoliko Sarajlija i turista odlučilo je vikend provesti na Bjelašnici šetajući ili popiti kafu, čaj u obližnjim kafićima. 

Pogledajte šta smo zabilježili danas na Bjelašnici. 

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# BJELAŠNICA
# PLANINA
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