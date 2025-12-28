Budimpešta u ritmu večeri: Mostovi, Dunav i čista čarolija

Budimpeštu smo posjetili radnim danom, u kratkom, ali sadržajno ispunjenom boravku koji je trajao svega nekoliko sati, dovoljnim da se osjeti puls mađarske prijestonice i vidi zašto se s pravom ubraja među najljepše gradove srednje Evrope. Smještena na obalama Dunava, Budimpešta ostavlja snažan utisak već pri prvom susretu, posebno u večernjim satima kada grad dobija potpuno novu dimenziju.

Čarobni Dunav

Jedan od prvih simbola grada koji smo prešli bio je čuveni Lančani most (Széchenyi Lánchíd), arhitektonsko remek-djelo koje povezuje Budim i Peštu. Napravili smo malu grešku, prešli smo automobilom preko njega, da bismo kasnije shvatili da je to zabranjeno, odnosno dozvoljeno je samo za vozila javnog prijevoza. No, sve je prošlo nekažnjeno i kao lijepa lekcija.

Šetnja preko mosta pruža pogled na Dunav i osvijetljene gradske fasade, a osjećaj je kao da se prelazi granica između prošlosti i sadašnjosti. Most je ujedno i idealna uvodna tačka za obilazak grada, jer se s obje strane nalaze neke od najvažnijih znamenitosti.