Zbog čega se svi putnici zaljubljuju u London

London je grad koji se ne obilazi, već doživljava. Njegove ulice pričaju priče stare stoljećima, dok se savremeni ritam života prirodno uklapa među kraljevske palače, muzeje i kultne gradske trgove. U svakom dijelu grada osjeća se spoj tradicije i moderne energije, zbog čega London nikada ne djeluje isto – ni posjetiocima, ni onima koji mu se stalno vraćaju.

Šetnja uz Temzu otkriva njegovu posebnu atmosferu, naročito u večernjim satima kada se svjetla grada presijavaju na vodi, a mostovi postaju prizori dostojni razglednica. London nudi bezbroj lica, svako sa svojim karakterom i šarmom.

Grad je istovremeno i kulturna prijestolnica – dom nekih od najpoznatijih muzeja, pozorišta i galerija na svijetu. Ipak, njegova privlačnost ne leži samo u znamenitostima, već i u svakodnevnim trenucima: jutarnjoj kafi u malom pubu, vožnji crvenim autobusom ili kratkom predahu u nekom od brojnih parkova koji gradu daju prostor da diše.