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OSIGURANI UVJETI

Zimska sezona na Blidinju krenula u znaku dobre posjećenosti

Velika staza i četverosjedna žičara zasad još nisu u funkciji, no iz Uprave skijališta poručuju kako se njihovo otvaranje očekuje

Skijaška sezona na Blidinju. Fena

FENA

11.1.2026

Skijaška sezona na Blidinju službeno je započela ovog vikenda otvaranjem male staze i puštanjem u rad vučnice, a lijepo vrijeme i povoljni snježni uvjeti privukli su veliki broj posjetitelja i skijaša.

Velika staza i četverosjedna žičara zasad još nisu u funkciji, no iz Uprave skijališta poručuju kako se njihovo otvaranje očekuje čim to vremenski i snježni uvjeti dopuste.

Na području Blidinja trenutno ima oko 20 centimetara snijega, a prema najavama u narednim danima očekuju se nove snježne padaline koje bi mogle dodatno poboljšati uvjete na stazama.

Mala staza otvorena je svakodnevno od 9 do 16 sati, a cijena dnevne ski-karte za ovu sezonu iznosi 35 KM za odrasle i 25 KM za djecu do 14 godina, dok poludnevna karta stoji 25 KM za odrasle i 20 KM za djecu.

Trenutno su osigurani svi uvjeti za sigurno skijanje na maloj stazi, dok tim skijališta kontinuirano radi na pripremi velike staze i četverosjedne žičare, u skladu s vremenskim prilikama.

Sve aktualne informacije, obavijesti i eventualne promjene u radu skijališta mogu se pratiti putem službenih Facebook i Instagram stranica Blidinje Ski & Nature. 

# SKIJANJE
# SEZONA
# BLIDINJE
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