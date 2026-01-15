Bh. planinari i ove godine idu na Memorijalni pohod, uspon na vrh Hajle na vlastitu odgovornost

Planinari iz Bosne i Hercegovine pridružit će se i ove godine, od 16. do 18. januara, sudionicima Memorijalnog pohoda na Hajlu u Crnoj Gori. Planinarski skijaški klub Hajla 2403-Rožaje tradicionalno će tada okupiti brojne ljubitelje prirode iz regije, u znak sjećanja na alpinistu i vrhunskog sportistu iz Novog Pazara Safeta Mavrića Ćaku koji je smrtno stradao na toj planini.

Lična odluka

Planinari, po tradiciji vozilima prilagođenim tom terenu, idu do lokacije Bandžov u podnožju planine Hajle - na 1.400 m.n.v.. Odatle pješice stižu u Planinarski dom Grope na 2.000 m.n.v. gdje će biti upriličeno tradicionalno dobro druženje planinara iz regije te projekcija filma o Safetu Mavriću Ćaki, koji je bio član Planinarskog društva Sandžak iz Novog Pazara.

- Ako neki od sudionika te manifestacije odluče da penju vrh planine Hajla na 2403.m.n.v., to će organizirati na osnovu lične odluke i odgovornosti. Znači, uspon na vrh planine vrši se na ličnu odgovornost i organizator manifestacije ne snosi odgovornost ni u kakvom smislu - naglašava organizator.

Hajla je lijepa, ali nepredvidiva planina posebno u zimskom periodu. Zahtijeva iskustvo u zimskim usponima na visokim planinama, znanje iz oblasti alpinizma, zimsku opremu (zimske gojzerice, krplje, štapovi, gete, dereze, cepin, pojas, minimum dva prusika, adekvatnu zimsku planinarsku odjeću).

U januaru 2016. pukom srećom niko nije stradao, prilikom 19. Memorijalnog pohoda u znak obilježavanja godišnjice stradanja planinara Safeta Mavrića Ćake. Tada je pokrenuta snježna lavina na mjestu Prvi greben (na 2.200 metara nadmorske visine) i niz padinu odvukla dvadesetak sudionika koji su bili na čelu kolone da bi probili put za oko 200 planinara iz država regije, sudionika tog pohoda. Kazali su tada organizatori da je to bila prva snježna lavina na tom mjestu u posljednjih pedesetak godina koliko PSK Hajla 2403-Rožaje izvodi zimske uspone na tu planinu te naglasili da je tako Hajla opomenula sve planinare na oprez u planini.

Okupljanje planinara

Među sudionicima januarskog Memorijalnog pohoda godinama je i sestra Safeta Mavrića Ćake, Ramiza Mavrić kojoj taj pohod mnogo znači. Zahvalna je svim sudionicima što se i na taj način prisjećaju njenog brata za kojeg kaže da je mnogo volio Hajlu, pohodio je u svim godišnjim dobima. Na svom FB profilu objavila je arhivske fotografije rahmetli brata koji je bio alpinista, planinar, biciklista, gimnastičar, a smrtno je stradao na Hajli 6. januara 1997. godine.

Planinarski klub "Hajla 2403" iz Rožaja, zajedno sa Turističkom organizacijom Rožaje, tradicionalno u januaru okuplja planinare na Memorijalnom pohodu "Safet Mavrić-Ćako". Kako ističe Fevzija Kurtagić iz PSK ‘Hajla 2403’, takav pohod tradicionalno privlači pažnju brojnih planinara iz regije često i šireg područja. Za sudionike to je prilika za nova druženja i uživanje u ljepotama prirode.

- Snijega ima oko 1,5 metar. Očekuje se vrijeme bez padavina - kazao je Kurtagić za Fenu. Planinari i ljubitelji prirode iz Bosne i Hercegovine tradicionalno sudjeluju na tom pohodu, a ove godine organinzatoru ih je prijavljeno četvrdesetak iz više planinarskih društava.

Safet Mavrić Ćako bio je alpinista, planinar, biciklista, gimnastičar, vrhunski sportista iz Novog Pazara. Smrtno je stradao na Hajli 6. januara 1997. godine, planini koju je najviše volio i gdje se pripremao za ekspedicije i visoke planinske vrhove.

Hajla pripada lancu Prokletija, a Memorijalni pohod "Safet Mavrić-Ćako" spada među najmasovnije zimske uspone u regiji i ima za cilj promociju te planine koja ima potencijale za razvoj planinskog turizma.