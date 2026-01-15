Svjetski poznati youtuber slučajno stigao u Sarajevo: Evo šta mu se dopalo u glavnom gradu BiH

Svjetski poznati britanski youtuber Vilijam Džonatan Leni, poznat pod imenom WillNE, posjetio je Sarajevo nakon što mu je zaposlenik aviokompanije Ryanair nasumično odabrao ovu destinaciju.

Njegov YouTube kanal prati više od pet miliona ljudi, a u Sarajevo je doputovao s prijateljem Majkom iz Londona. Avionske karte platili su po 120 dolara, a prvo što su posjetili bila je ćevabdžinica Ferhatović.

- Druže, ovo je zapanjujuće, svježe, meko, obilno. Veliki sam fan - rekao je Lenni nakon degustacije.

Smještaj u apartmanu u centru grada plaćali su 50 dolara po noći, a tokom boravka obišli su i bob-stazu na Trebeviću. Poseban utisak na njega ostavio je kurs kuhanja tradicionalnih bosanskih jela.

- Stigli smo i dočekala nas je žena koja nije govorila engleski jezik - ispričao je, navodeći da je riječ o majci kuharice. Dočekala ih je s kafom, a po dolasku kuharice učili su kako se priprema japrak. Nakon toga, navečer su se uputili prema Baščaršiji.

- S obzirom na to da smo uštedjeli mnogo novca na letu i smještaju, Majk i ja smo jedan drugom dali po 100 KM, što je otprilike 60 dolara. Imali smo 10 minuta da jedan drugom kupimo poklone - rekao je Lenni. Na kraju su razmijenili odjeću i nekoliko sitnica.

U nastavku večeri krenuli su u noćni izlazak, a u City Pubu upoznali su Anisa Krivića, sekretara Medicinskog fakulteta u Sarajevu.

- Bio sam premijer ove zemlje tokom korone, 2020. - rekao im je Krivić. Nakon toga su WillNE i Majk provjerili informacije na Googleu i utvrdili da tadašnji premijer nije bio on, već Fadil Novalić.