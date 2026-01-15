Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

BIVŠA PREDSJEDNICA

Kolinda Grabar-Kitarović s Kristijanom Iličićem putuje na jednu od najskupljih destinacija na svijetu

Vijest o putovanju otkrio je upravo Iličić, koji je na svojim Instagram pričama podijelio trenutke s puta te označio bivšu predsjednicu

Putovanje je organizirano putem Iličićeve turističke agencije. Instagram

M. Až.

15.1.2026

Bivša predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović uskoro kreće na Antarktik, jedno od najekskluzivnijih i najskupljih putovanja na svijetu, a društvo će joj praviti hrvatski pustolov Kristijan Iličić.

Vijest o putovanju otkrio je upravo Iličić, koji je na svojim Instagram pričama podijelio trenutke s puta te označio bivšu predsjednicu.

- Ponosni smo što na ovoj jedinstvenoj ekspediciji imamo ljude koji razumiju težinu i vrijednost ovakvog putovanja. Antarktik ne bira slučajno, on bira one koji su spremni izaći iz zone komfora - kazao je Iličić u Facebook objavi.

Pustolov je na Instagramu objavio sadržaje iz Čilea, tačnije s poznatog vidikovca San Cristobal Hill u Santiagu, gdje se okupila grupa putnika koja se priprema za put prema Antarktiku. Među njima je i Kolinda Grabar-Kitarović, koja se, prema svemu sudeći, odlučila na jedinstvenu životnu avanturu

Kristijanova grupa. Instagram

Putovanje je organizirano putem Iličićeve turističke agencije, a prema dostupnim informacijama, cijena aranžmana iznosi 16.990 eura, ne uključujući avionske karte. Na službenoj stranici navedeno je da su svi kapaciteti za ovu ekspediciju već rasprodani.

Bivša predsjednica s Kristijanom i Andreom. Instagram

Inače, Iličić je nedavno boravio i u Bosni i Hercegovini. Zajedno sa suprugom Andreom Trgovčević i njihovim psom odmarao je na Jahorini, a pratiocima je otkrio da je tom prilikom i prvi put u životu pokušao skijati.

- Ne znam koliko godina smo u vrijeme zime na toplom i nikada u životu nismo obukli pancerice, a ni stali na skije. I sada idemo prvo u školu skijanja da naučimo malo - napisao je tada Iličić.

# ANTARKTIK
# KOLINDA GRABAR-KITAROVIĆ
# KRISTIJAN ILIČIĆ
# ANDREA TRGOVČEVIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.