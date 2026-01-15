Kolinda Grabar-Kitarović s Kristijanom Iličićem putuje na jednu od najskupljih destinacija na svijetu

Bivša predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović uskoro kreće na Antarktik, jedno od najekskluzivnijih i najskupljih putovanja na svijetu, a društvo će joj praviti hrvatski pustolov Kristijan Iličić.

Vijest o putovanju otkrio je upravo Iličić, koji je na svojim Instagram pričama podijelio trenutke s puta te označio bivšu predsjednicu.

- Ponosni smo što na ovoj jedinstvenoj ekspediciji imamo ljude koji razumiju težinu i vrijednost ovakvog putovanja. Antarktik ne bira slučajno, on bira one koji su spremni izaći iz zone komfora - kazao je Iličić u Facebook objavi.

Pustolov je na Instagramu objavio sadržaje iz Čilea, tačnije s poznatog vidikovca San Cristobal Hill u Santiagu, gdje se okupila grupa putnika koja se priprema za put prema Antarktiku. Među njima je i Kolinda Grabar-Kitarović, koja se, prema svemu sudeći, odlučila na jedinstvenu životnu avanturu